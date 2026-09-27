把握中秋連假最後好天氣！天氣風險公司分析師黃國致表示，今起至周三（9月27日至9月30日）全台晴到多雲，午後山區僅零星降雨，部分地區高溫達36度；不過周二前（9月29日）適逢「年度天文大潮」，新北至彰化沿海、澎湖低窪地區慎防海水倒灌，周四（10月1日）東北季風增強，北東將轉涼並有局部降雨。
舒力基颱風轉彎遠離 對台無影響
黃國致指出，中度颱風舒力基目前位於琉球南方海面，以每小時15公里速度，向北北東進行，預估今天將掠過琉球那霸以南海域後，持續向東北方向，往日本南方海面移動並減弱，對台灣無影響。
中秋連假好天氣延續！今明高溫36度
黃國致分析，中秋連假最後兩天，台灣周邊水氣偏少，各地大多為晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨，北台灣氣溫23至35度，中部23至34度，南部24至34度，東部23至33度，大台北、桃園、西半部局部內陸有36度左右高溫發生機會，請注意防曬及補充水分。
周三天氣持續穩定，各地晴到多雲天氣，午後山區仍有零星降雨，北台灣高溫31至35度，中部32至35度，南部31至35度，東部31至33度，大台北、西半部局部內陸地區仍可能有36度左右高溫出現機會，夜晚清晨感受仍偏涼，可適度增添衣物。
周四東北季風報到！北東降溫、迎風面有雨
黃國致說明，周四東北季風逐漸增強，周五、周六受東北季風影響，環境水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島局部有短暫雨，其他地區上午維持多雲到晴，午後南部、各地山區局部有短暫陣雨發生機會，北部、東部高溫逐漸降至約28至30度，日間感受較為舒適，中南部仍維持30至32度。
此外，今天一直到周二適逢「年度天文大潮」，特別提醒新北至彰化沿海、澎湖低窪地區要留意「海水倒灌」，漲潮期間，水位偏高，沿海低窪區域請注意排水不易、局部積淹水現象，這段期間請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。
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黃國致指出，中度颱風舒力基目前位於琉球南方海面，以每小時15公里速度，向北北東進行，預估今天將掠過琉球那霸以南海域後，持續向東北方向，往日本南方海面移動並減弱，對台灣無影響。
黃國致分析，中秋連假最後兩天，台灣周邊水氣偏少，各地大多為晴到多雲，午後山區零星有短暫陣雨，北台灣氣溫23至35度，中部23至34度，南部24至34度，東部23至33度，大台北、桃園、西半部局部內陸有36度左右高溫發生機會，請注意防曬及補充水分。
周三天氣持續穩定，各地晴到多雲天氣，午後山區仍有零星降雨，北台灣高溫31至35度，中部32至35度，南部31至35度，東部31至33度，大台北、西半部局部內陸地區仍可能有36度左右高溫出現機會，夜晚清晨感受仍偏涼，可適度增添衣物。
黃國致說明，周四東北季風逐漸增強，周五、周六受東北季風影響，環境水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島局部有短暫雨，其他地區上午維持多雲到晴，午後南部、各地山區局部有短暫陣雨發生機會，北部、東部高溫逐漸降至約28至30度，日間感受較為舒適，中南部仍維持30至32度。
此外，今天一直到周二適逢「年度天文大潮」，特別提醒新北至彰化沿海、澎湖低窪地區要留意「海水倒灌」，漲潮期間，水位偏高，沿海低窪區域請注意排水不易、局部積淹水現象，這段期間請避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。