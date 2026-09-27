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▲關之琳慶祝64歲生日，完全看不出年齡。（圖／翻攝自IG@rosamundkwan）

昔日獲封「香江第一美人」的香港影壇女神關之琳，於24日喜迎 64 歲生日。早已淡出螢光幕多年的她，難得在社群平台上公開私下慶生近照。畫面中她毫不避諱頂光直打，毫無保留地展現最真實的輪廓與膚況；白皙透亮的肌膚搭配纖細身材，凍齡狀態再次驚豔全網。而她過去曾和小36歲男模Johan熱戀，關之琳罕見發聲，強調「絕非事實」切割緋聞。關之琳大方分享生日點滴，除了近距離鏡頭下的無瑕保養令人讚嘆，另一張照片中，她則親暱地抱著家中兩隻毛孩愛犬坐在精緻蛋糕前，對著鏡頭露出一臉燦爛笑容，準備一起吹蠟燭歡度佳節。此外，客廳內更擺滿了親朋好友送來的滿屋鮮花與名貴禮物，她僅以簡短一句「今天吹蠟燭」與「Thank you dear」，低調寫下心滿意足的歡愉心情。事實上，這場慶生熱身已持續多日。早在生日當天之前，多位政商圈與演藝圈好友便陸續為她暖壽，更有企業界好友特地為她訂製印有專屬 Q 版造型的客製化蛋糕。日前她出席知名珠寶品牌活動時，一身華麗氣場早已引爆討論，如今私下慶生近照流出，仙氣依舊的狀態更讓網友直呼「歲月從不敗美人」。儘管關之琳近年生活重心回歸個人、極少接拍影視作品，但感情世界仍是外界關注焦點。今年8月，網路一度盛傳她與年僅27歲、足足小她36歲的男模 Johan 熱戀中，消息甚至攻佔微博熱搜榜首。面對這段鋪天蓋地的「極限姐弟戀」，向來低調的關之琳罕見發聲，「多謝各位掛念我的近況，網傳的戀情消息並不屬實，多謝大家關心。」從當年叱吒港片黃金時代的巨星，到如今安然享受歲月靜好的貴婦生活，關之琳在 64 歲生日之際沒有選擇鋪張鋪陳，而是用愛犬、蛋糕與好友的滿滿祝福圍繞自身。她展現出的從容姿態與自在步調，也再次向外界證明了「傳奇女神」跨越時光的優雅魅力。（本新聞由AI協作整合資訊製作）