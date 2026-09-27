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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目，中華成棒隊今（27）日台灣時間上午11點在銅牌戰迎戰中國隊，推出旅美左投林昱珉對決中國隊孫易聰。賽前公布先發打線，前6棒與昨日相同，僅第7、8棒做出異動，朱迦恩、蔡瑋泰進入打線，楊振裕、張翔板凳出發，陽柏翔仍埋伏在第9棒。中華隊昨日在複賽第2戰以3：7不敵日本隊，加上韓國隊以9：2大勝中國隊，中華隊確定以1勝2敗落入銅牌戰，交手複賽0勝3敗的中國隊。中華隊今日推出旅美強投林昱珉先發，他昨日賽後受訪時表示，亞運最後一戰一定會盡全力替中華隊拚下這面銅牌。總教練湯登凱也強調，銅牌戰就是毫無保留，「會把最好的投手戰力全部壓上去」，無論如何也要保住面子。中國隊則是推出現年26歲的孫易聰應戰，目前效力CNBL廣東獵豹隊，過去曾赴美就讀 NCAA奧古斯塔納大學（Augustana University），本屆亞運出賽2場拿下1勝，累計6.1局投球未失任何分數，防禦率仍維持在完美的「0」，實力同樣不容小覷。第一棒：陳晨威（左外野手）第二棒：陳孝允（中外野手）第三棒：黃韋盛（一壘手）第四棒：劉基鴻（三壘手）第五棒：陳敏賜（指定打擊）第六棒：高育瑋（二壘手）第七棒：朱迦恩（右外野手）第八棒：蔡瑋泰（捕手）第九棒：陽柏翔（游擊手）先發投手：林昱珉