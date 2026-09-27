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沖繩恐掀7公尺巨浪 暴風持續至29日

颱風可能掃向本州 關東10月初迎降雨高峰

日本同時面臨颱風與秋雨鋒面雙重威脅。今年第26號颱風「舒力基」持續增強並逼近沖繩，預計一度發展為「非常強烈」等級，沖繩及大東島地方恐出現暴風與最高7公尺巨浪；另一方面，活躍的秋雨鋒面正在九州北部帶來猛烈降雨，長崎縣大村市附近一度測得每小時約110毫米雨量，福岡、熊本更可能形成線狀降水帶。綜合日媒報導，日本氣象廳指出，強烈颱風「舒力基」27日上午6時位於那霸市南方約210公里處，正以每小時約15公里速度朝北北東移動，中心氣壓975百帕，近中心最大風速35公尺、最大瞬間風速50公尺。由於舒力基後續將以每小時約10至15公里的緩慢速度向東北移動，速度約與自行車相當，移動速度偏慢，沖繩一帶受到強風、巨浪及降雨影響的時間可能拉長。日本氣象協會表示，舒力基預計29日前後接近沖繩及奄美地區，沖繩本島27日預估將出現最高7公尺、伴隨長浪的巨浪；28日大東島同樣可能出現7公尺巨浪，沖繩本島則上看6公尺，達到警報等級，高浪威脅可能一路持續至29日。由於舒力基屬於相對緊湊的颱風，隨著颱風中心接近，風雨可能在短時間內迅速增強。沖繩本島及大東島至29日前都有出現暴風的可能，一旦颱風本體或周邊強烈雨帶籠罩，也可能帶來大雨，須留意土石災害及低窪地區淹水。目前後續路徑仍存在較大不確定性，但颱風通過沖繩附近後可能繼續往日本南方海域移動。氣象預測顯示，30日下午3時左右可能移動至伊豆群島東方附近，屆時中心氣壓預估減弱至992百帕、最大風速約每秒25公尺。即使颱風逐漸減弱，其周邊廣泛雨帶仍可能影響日本本州。近畿及東海地區預估9月30日至10月1日前後受到影響，紀伊半島受到地形作用，三重、和歌山等地尤其須防範大雨。關東地區則可能在10月1日至2日迎來颱風相關降雨高峰，伊豆群島及神奈川等地須留意土石災害。颱風之後預計逐漸轉化為溫帶低氣壓，10月2日後繼續往東北方向移動。另一方面，秋雨鋒面目前已在九州北部帶來猛烈降雨。長崎縣大村市附近週日清晨一度測得每小時約110毫米的猛烈雨勢，發布「破紀錄短時間大雨」資訊。福岡及熊本也被示警可能形成「線狀降水帶」，短時間內反覆出現強烈降雨，恐使淹水、中小型河川氾濫及土石災害風險急遽升高。即使雨勢減弱，災害風險仍可能持續一段時間，日本氣象單位呼籲民眾避免靠近河川、山坡等危險區域。