今（27）日打開Google首頁不一樣，Google迎接28歲生日，首頁塗鴉特別換上復古造型，重現Google創立初期的懷舊Logo，官方還準備生日知識問答，帶大家回顧Google，不過，Google雖然每年固定在9月27日慶生，但其實生日可能是9月4日。
Google Doodle換回早期復古Logo
Google官方Doodle網站顯示，2026年9月27日推出「Google's Birthday 2026」，慶祝Google成立28週年，今年沒有複雜的動畫，而是走起懷舊路線，將Google早期使用過的Logo重新搬回首頁，讓大家一秒回到Google剛起步的年代。
除了復古Logo，點進今年的生日Doodle，還可以進一步挑戰Google準備的「生日知識問答」，內容圍繞Google歷史、企業文化以及過去的經典時刻，除了慶生，也讓使用者順便測試自己到底有多了解Google。
Google註冊日在9月4日
Google雖然已經連續多年選在9月27日慶生，但這天並不是公司完成註冊的日期。Google官方曾在2018年回顧公司20週年時表示，「公司的確切創立日期仍有討論空間」，Google Inc.是在1998年9月4日正式完成公司註冊，但Google超過10年來都固定選在9月27日，以年度Doodle慶祝生日。
Google的故事要追溯至1990年代，Larry Page與Sergey Brin在史丹佛大學相識，兩人從研究計畫開始打造搜尋引擎，後來一路從校園、車庫走向全球。如今Google的版圖早已不只有搜尋服務，還涵蓋Android、YouTube、Google Maps、Pixel與Gemini等產品。
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Google官方Doodle網站顯示，2026年9月27日推出「Google's Birthday 2026」，慶祝Google成立28週年，今年沒有複雜的動畫，而是走起懷舊路線，將Google早期使用過的Logo重新搬回首頁，讓大家一秒回到Google剛起步的年代。
除了復古Logo，點進今年的生日Doodle，還可以進一步挑戰Google準備的「生日知識問答」，內容圍繞Google歷史、企業文化以及過去的經典時刻，除了慶生，也讓使用者順便測試自己到底有多了解Google。
Google雖然已經連續多年選在9月27日慶生，但這天並不是公司完成註冊的日期。Google官方曾在2018年回顧公司20週年時表示，「公司的確切創立日期仍有討論空間」，Google Inc.是在1998年9月4日正式完成公司註冊，但Google超過10年來都固定選在9月27日，以年度Doodle慶祝生日。
Google的故事要追溯至1990年代，Larry Page與Sergey Brin在史丹佛大學相識，兩人從研究計畫開始打造搜尋引擎，後來一路從校園、車庫走向全球。如今Google的版圖早已不只有搜尋服務，還涵蓋Android、YouTube、Google Maps、Pixel與Gemini等產品。