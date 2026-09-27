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▲由黃逸柔、陳怡瑄與陳芳翊（圖中者）組成的台灣複合弓女團以總分234：227，7分之差擊退印尼，順利搶下四強門票。（圖／中華奧會提供）

▲由張正韋、顏子翔與陳界綸組成的台灣男團則遭遇越南隊。（圖／中華奧會提供）

2026名古屋亞運射箭項目於今（27）日展開複合弓團體淘汰賽的激烈角逐。由黃逸柔、陳怡瑄與陳芳翊組成的台灣複合弓女團，以及由張正韋、顏子翔與陳界綸組成的台灣複合弓男團皆展現堅強實力，在岡崎中央綜合公園多功能廣場雙雙擊退對手，成功挺進四強賽。台灣複合弓女團在上午8點15分的16強賽中先以231：220擊退蒙古隊，接著在8點45分的8強賽迎戰印尼隊。由黃逸柔、陳怡瑄與陳芳翊組成的黃金陣容發揮穩定，首局便射出滿分60分的完美表現，隨後3局也皆有58分的高水準演出。最終台灣女團以總分234：227，7分之差擊退印尼，順利搶下四強門票。同樣在上午8點45分登場的複合弓男子團體8強賽，由張正韋、顏子翔與陳界綸組成的台灣男團則遭遇越南隊的頑強抵抗。雙方在正規4局賽事中你來我往，台灣隊在第2及第3局皆射出59分高分，但越南隊也緊咬不放，4局結束雙方以232：232戰成平手，比賽進入緊張刺激的加射階段。在關鍵加射中，中華隊頂住巨大壓力，射出兩支10分箭與一支9分箭，以29：29與越南隊再次平分。最終台灣隊憑藉加射獲勝點數（Set Pts）險勝越南，驚險晉級四強。隨著男女複合弓團體雙雙告捷，台灣射箭代表隊有望在本屆亞運會為我國再添獎牌。