《Minecraft》玩家等了超過14年，遊戲終於要迎來全新第4維度，Mojang在最新《Minecraft LIVE》正式公開神秘新世界「The Sift」，確認將加入《Minecraft》Java版與Bedrock版，預計2027年登場。The Sift除了擁有截然不同的環境與生態系，也會帶來全新生物、方塊與特殊規則，成為繼主世界、下界、終界後，《Minecraft》原版第4個維度。
《Minecraft》迎來第4維度 《麥塊地下城2》搶先試玩
《Minecraft》自加入終界後，長期維持主世界、下界、終界3大維度，如今Mojang終於宣布新增第4維度「The Sift」。官方指出，這是遊戲超過14年來首次加入全新維度，玩家未來將能在這片全新世界探索、生存與建造。
官方指出，The Sift並非直接等待2027年才亮相，玩家很快就能在《麥塊地下城 2》中搶先探索，遊戲預計9月29日推出，故事舞台是一個相互連結的世界，玩家探索過程中會遇到神秘的「Rift（裂隙）」，穿越後就能進入The Sift，展開全新的冒險。
The Sift生態曝光 新區域、生物與規則登場
《Minecraft》官方形容，The Sift是一個「美麗、充滿活力且充滿靈魂」的世界，除了視覺風格與現有3大維度不同，也有獨立的生態系統。目前已公開的區域包括「Meadows」與「Carapace」，同時會加入全新生物，其中包含夥伴與敵對生物。進入The Sift後，玩家還得適應全新的世界規則，以及可能影響探索方式的危險方塊。
值得注意的是，《麥塊地下城 2》中的The Sift並不代表只是衍生作品限定內容，Mojang已確認，The Sift將在2027年正式加入《Minecraft》Java版與Bedrock版，玩家屆時可以在原版遊戲中探索這個全新維度。不過官方目前尚未公布The Sift在原版《Minecraft》中的詳細進入方式，更多內容仍待後續《Minecraft LIVE》等官方活動公開。
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《Minecraft》自加入終界後，長期維持主世界、下界、終界3大維度，如今Mojang終於宣布新增第4維度「The Sift」。官方指出，這是遊戲超過14年來首次加入全新維度，玩家未來將能在這片全新世界探索、生存與建造。
官方指出，The Sift並非直接等待2027年才亮相，玩家很快就能在《麥塊地下城 2》中搶先探索，遊戲預計9月29日推出，故事舞台是一個相互連結的世界，玩家探索過程中會遇到神秘的「Rift（裂隙）」，穿越後就能進入The Sift，展開全新的冒險。
《Minecraft》官方形容，The Sift是一個「美麗、充滿活力且充滿靈魂」的世界，除了視覺風格與現有3大維度不同，也有獨立的生態系統。目前已公開的區域包括「Meadows」與「Carapace」，同時會加入全新生物，其中包含夥伴與敵對生物。進入The Sift後，玩家還得適應全新的世界規則，以及可能影響探索方式的危險方塊。
值得注意的是，《麥塊地下城 2》中的The Sift並不代表只是衍生作品限定內容，Mojang已確認，The Sift將在2027年正式加入《Minecraft》Java版與Bedrock版，玩家屆時可以在原版遊戲中探索這個全新維度。不過官方目前尚未公布The Sift在原版《Minecraft》中的詳細進入方式，更多內容仍待後續《Minecraft LIVE》等官方活動公開。