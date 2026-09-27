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▲譚松韻飾演的蘭香其實本來是沈家大小姐，因此她看到沈宅變成新的林宅，思緒超級複雜。（圖／翻攝自微博＠電視劇蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》熱播中，由譚松韻飾演的女主角「許蘭香」真實身分其實是大學士兼禮部尚書沈家嫡長孫女「沈嘉蘭」，但她全家遭誣陷謀反早就全部喪命，只剩她僥倖以別人的身分活著。怎料第30集中，許蘭香意外回到沈宅，但當下眾目睽睽，她不敢哭出聲，深怕身分暴露，這幕畫面讓粉絲全心碎，直言這集根本是《蘭香如故》最虐的名場面。《蘭香如故》最新劇情中，劉學義飾演的男主角「林錦岐」不顧蘭香意願，求皇帝賜婚將她娶進門，接著又帶著蘭香上京工作，結果蘭香一到京城才知道，原來皇帝賜給林錦岐的豪宅，就是沈家故址。她一走進門，過往在沈家生活的一幕幕畫面立刻交織浮現在眼前，但如今卻已物是人非。蘭香當下立刻表情僵住，眼眶含淚不敢直接哭出來，直到回房間後，她才敢盡情掉淚，這幕畫面讓粉絲跟著集體心碎，在騰訊播出時大家更紛紛狂刷彈幕：「心疼蘭香，京城都不敢看，結果回故居了」、「我心裡都難受更別說許蘭香」、「這劇情也太殺人誅心」、「全劇最虐名場面」、「編劇也太不是人，這都寫得出來，求放過蘭香吧」。騰訊也設計小巧思，讓蘭香回憶從前的片段的當下，彈幕跟著逆放，本來是從畫面右邊跑到左邊的文字，在第30集這段，突然改從左邊跑到右邊，顯然官方也認證這段是「名場面」，才特別設計了彩蛋，讓該集衝上微博熱搜，引起熱議。譚松韻的演技也被誇爆，觀眾稱讚她：「這段無台詞表演真的太感人了，完全能從女主角臉上、眼神裡看出所有情緒」、「譚松韻演技真的很好，眼睛一直含著淚，還要應付林錦岐」、「想哭但不敢哭出聲才是最難的地方」。