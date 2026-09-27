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▲胡瓜（右三）為了公益拚命在外跑業務，透露這次為受贈單位華山基金會募得3台到宅服務車與善款，總計近500萬元。（圖／記者葉政勳攝影）

由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」演唱會，昨（26）日首場演出，第一次參加的孫協志，台上與胡瓜、歐弟及康康帶來5566的〈我難過〉，胡瓜更戴上假髮扮起王仁甫，逗趣模樣讓全場笑翻。影片PO到社群後，讓不少網友乍看以為是王仁甫本人，笑喊：「胡瓜好會模仿」、「很認真看了一下才發現是胡瓜不是王仁甫。」孫協志首次參加「鑽石舞台之夜」演唱會，不僅準備應景的〈上弦月〉以及去年發行的台語單曲〈麥想袂開〉，展現誠意。台上他還與胡瓜、歐弟及康康驚喜組成5566，帶來經典歌〈我難過〉，只見胡瓜戴上假髮扮成王仁甫，某些角度竟意外撞臉本人，影片曝光後網友紛紛笑虧：「很認真看了一下才發現是胡瓜不是王仁甫」、「旁邊是胡瓜哦！！！！我一直以為是王仁甫」、「我一開始也以為胡瓜是王仁甫」、「王仁甫你不要再扮演瓜哥了！」、「協志還那麼認真唱。」事實上，演唱會由胡瓜發起，領軍康康、歐弟、賴慧如主持，他不僅一人分飾3角和孫協志、壓軸洪榮宏合唱，也與首次加入主持的女兒小禎對唱〈愛情限時批〉，為了這次的表演相當用心。不過，聲音嚴重沙啞的他，坦言上台前已經噴了6瓶不同的藥，更笑說：「不曉得待會會不會中毒。」展現敬業態度。胡瓜坦言每次辦演唱會都沙啞，因為壓力真的很大，更為了公益拚命在外跑業務，透露這次為受贈單位華山基金會募得3台到宅服務車與善款，總計近500萬元。胡瓜受訪時直言，一直以為中秋節是個好檔期後來才發現連續假期很多人出國旅遊了，但還是有不少人與家人一起來捧場，再加上企業、藝人、善心人士捐款，讓這次演出非常順利，今日下午4點還有一場演出，由巫啟賢擔任壓軸嘉賓。