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教師節前夕，教育部長鄭英耀今（28日）公開「部長致全國教師的一封信」，信中談到教學現場的挑戰，包含教師兼任行政、身心調適機制等，也感謝對不同特質的孩子的理解、陪伴，並致上感謝與敬意。各位敬愛的老師：教師節將至，在這個專屬於老師的日子裡，我想向每一位在崗位上默默耕耘、用心引領孩子成長的老師們，致上最誠摯的敬意與感謝。祝大家教師節快樂！長期在教育體系中，我深切體會到：教育的本質不在繁複的規範，而在於老師對學生的理解、信任與陪伴。每個孩子都有獨特的特質與節奏，唯有在獲得同理與支持的環境中，孩子才能自在發掘潛能、建立自信。這份尊重個別差異、因材施教的堅持，正是臺灣教育最珍貴的底蘊。日前公布的PISA 2025，在91個國家的國際評比中，臺灣學生在科學、閱讀、數學及數位素養等面向均名列前茅、表現亮眼，值得我們驕傲。但我更想說：這份榮耀是屬於全臺灣每一位每天認真備課、用心教學、陪伴孩子的老師。因為有你們，孩子才能看見自己的可能；因為有你們，臺灣培育的人才，才能在世界舞台上被看見。面對科技發展與環境變遷，教學現場的挑戰與日俱增。教育部的責任，就是務實地成為大家的後盾，把繁瑣的干擾拿掉，讓老師能安心專注於教學本質。近年來，我們積極落實科技賦能與行政減量，提高導師加給、兼任行政職務加給及鐘點費，並推動「社會情緒學習計畫」，完善教師諮商陪伴與身心調適機制；同時將教育實習獎助金調升至每月1萬5,000元，為新一代教育夥伴注入實質支持。另外，教育部也將在116學年度正式推動「中小學教師教學創新行動計畫」，補助研究經費，鼓勵老師自主投入AI等前瞻議題之教學實踐研究；並提供師鐸獎得主得以帶職帶薪出國進修，支持大家拓展國際視野，將創新的養分帶回教室，陪伴孩子們一起成長。這些政策，最重要的目的其實只有一個：我們深信，唯有良師，才能有優質的人才培育，也方能興國，我們必須更尊師重道。教育這條路雖然漫長，但大家絕不孤單。教育部會持續優化制度、挹注資源，全力守護一個「讓家長放心、老師專心教學、學生能安心學習」的友善校園環境。謝謝各位老師，您們不只是在教書，您們是在為臺灣培育下一代。因為有您們，臺灣的教育才有溫度；因為有您們，臺灣的孩子才有夢想；也因為有您們，臺灣的未來才充滿希望。臺灣教育有您們，真好！祝福所有老師平安健康，教師節快樂！教育部部長 鄭英耀 敬上115年9月27日