我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年愛知・名古屋亞運羽球賽場今（27）日上午再傳佳績！台灣第一混雙組合葉宏蔚與詹又蓁在混合雙打第二輪賽事中，以直落二的優異表現擊敗泰國組合，成功挺進四強。由於亞運羽球賽制不進行銅牌戰，兩人也為台灣代表團提前確保了一面羽球獎牌。面對泰國組合烏東（Ruttanapak Oupthong）與蘇賈帕帕拉特（Jhenicha Sudjaipraparat），葉宏蔚與詹又蓁在開局便展現出強烈的企圖心與絕佳的雙打默契。首局雙方一度僵持，但台灣組合在關鍵時刻穩住陣腳，以21：18先下一城。進入第2局，葉宏蔚與詹又蓁火力全開，更一度取得7分的大幅領先，最終以21：14輕鬆拿下，僅耗時38分鐘便以2：0收下比賽勝利。從賽後的數據統計來看，葉宏蔚與詹又蓁在此役全面壓制對手。兩局總得分以42：32領先，且曾打出一波連拿5分的高潮。這對逐漸在國際賽場嶄露頭角的混雙新星，用實力證明了他們在亞運賽場的競爭力，接下來他們將在準決賽中面對更強大的對手，繼續朝金牌之路邁進。