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▲何欣純、沈伯洋今在台中合體，支持者塞爆審計新村。（圖／何欣純直播）

▲何欣純、沈伯洋今在台中合體，吸引支持者追逐。（圖／何欣純直播）

九合一大選倒數，選戰進入白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」旋風後，出現外溢效應，他今（27）日上午前往台中，與同黨的台中市長參選人何欣純合體進行城市走讀。何欣純表示，希望台北、台中能進行首都對首都的城市文化對談，將與沈討論歷史建築活化再利用、綠覆率等議題；沈伯洋則說，城市是既競爭，但又合作，每一個城市能夠連接，國家一定能夠更強，他也笑稱，他前陣子來台中吃雞排，也覺得有點太甜了。沈伯洋上午先在北區元保宮拚完戰鬥陀螺後，上午10時來到西區的審計新村，與何欣純合體進行城市走讀，並步行前往市民廣場，掀起支持者追逐、包圍，工作人員也不斷提醒，「不要推擠！」何欣純表示，非常歡迎沈伯洋來到台中，相信沈對台中也很熟悉，希望台北、台中能進行首都對首都的城市文化對談。他說，中央政府當年為了首都減壓，有部分的中央部會遷建到台中，因此看到有審計新村、光復新村、黎明新村等，台中這座城市氣候宜人，地理位置非常有優勢，再加上有那麼多可愛、熱情的台中市民朋友們，台中這座城市，絕對有條件能成為下一個世代的新興城市。何欣純提到，他們等下會談歷史文化、歷史建築活化再利用，比如說像審計新村，等一下他們要走到草悟道，而草悟道是台中非常知名的綠園道，很多的市民朋友假日喜歡帶著小孩、寵物、家人一起到草悟道，這麼大的草皮、園道，顯現出城市需要有綠意，讓在極端氣候炎熱的氣候下，人人都享有綠意生活，而他也有提出相關的政見，希望不是只有綠園道有這樣的生活品質，而是台中市的每一位市民，都值得享受這樣的綠意生活。何欣純續指，最後的終點是到市民廣場，就是大家的廣場，他們會在那裡坐下來野餐，他會請沈伯洋好好品嚐台中美食小吃、送一個小小驚喜的禮物，大家敬請期待。沈伯洋則說，今天天氣炎熱，二樓有一些人在樹蔭下，應該就會涼很多，這就代表樹對大家來說很重要，中型的樹可以降到5度左右，更大型的可以降到8度，這是很了不起的。他說，他會與何欣純討論兩座城市的綠覆率，就是如何讓更多的綠地、更多的樹木能夠在城市，這是整個國家的事，也不是只有兩個城市的事。再來，沈伯洋笑稱，他們等下會野餐，他前陣子來台中吃雞排，也覺得有點太甜了，「我覺得已經有點被影響了，東泉辣椒醬目前是剛剛好，所以我們現在台北要來拉攏台中一下，把食物稍微平衡一下」。「城市是既競爭，但又合作！」沈伯洋說，國家的發展，城市有很多合作空間，也有很多競爭的項目，所以說無人機的產業，對台灣整個國家來講非常重要，但每一個城市都有不同的無人機的專業，有些可能擅長在設計，有些重點在於傳產開模，因此彼此怎麼互相合作，對國家非常的重要，大家不要以為每一個城市都是獨立發展，每一個城市能夠連接，國家一定能夠更強。