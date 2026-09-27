中秋連假、教師節咖啡優惠齊發！本周最新咖啡優惠出爐，7-11大杯特選美式、特選拿鐵買9送9剩最後一天，今晚連假若熬夜還沒睡，記得設定鬧鐘凌晨0時最後補貨上架搶買；若是沒搶到，萊爾富APP也有特大杯美式、拿鐵買8送8，自備杯扣5元後最低25元爽喝。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（9月27日至10月3日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜9月23日至9月28日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍門市｜9月28日至10月2日
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜9月21日至9月28日（凌晨0時補貨上架）
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
📍APP｜9月23日至9月30日
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP｜10月1日至10月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月25日至9月29日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜9月24日至9月28日
◾大杯單品美式買5送3，6.3折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵買5送3，6.3折（原價110元、特價69元）
◾大杯厚奶拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾現煮茶55元系列買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾霜淇淋買5送3，6.3折（原價49元、特價31元）
◾酷繽沙65元系列買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
📍門市｜9月2日至9月29日
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍APP｜9月24日至9月28日
◾大杯重乳拿鐵買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買8送8，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買8送8，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜限9月27日、10月3日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元） 至9月29日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元） 至9月29日
📍APP｜即日起至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡星巴克
9月28日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周一（9月28日）慶祝教師節，上午10時至晚間10時連續12小時加碼，大杯咖啡系列第2杯3.5折，換算下來大杯美式平均51元、大杯拿鐵平均68元。
周三（9月30日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎咖啡和牛角日本燒肉專門店合作，第二波聯名一口氣推出8款新品，購買任一牛角聯名商品，可用20元加購中杯錫蘭紅茶／薰香綠茶，或用40元加購中杯美式黑咖啡。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
◾煙燻柚香燒肉牛／豬麥香吐司 69元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬磚壓 85元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬炊米堡 95元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬飯 140元
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📍門市｜9月23日至9月28日
◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）
◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）
◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）
◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）
◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）
◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）
◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
📍門市｜9月25日至9月29日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾大杯單品美式買5送3，6.3折（原價100元、特價63元）
◾大杯單品拿鐵買5送3，6.3折（原價110元、特價69元）
◾大杯厚奶拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾現煮茶55元系列買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾霜淇淋買5送3，6.3折（原價49元、特價31元）
◾酷繽沙65元系列買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）
◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜9月24日至9月28日
◾大杯重乳拿鐵買8送8，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買8送8，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買8送8，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元） 至9月29日
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元） 至9月29日
◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）
◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）
◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
9月28日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜9月16日至9月29日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周一（9月28日）慶祝教師節，上午10時至晚間10時連續12小時加碼，大杯咖啡系列第2杯3.5折，換算下來大杯美式平均51元、大杯拿鐵平均68元。
周三（9月30日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎咖啡和牛角日本燒肉專門店合作，第二波聯名一口氣推出8款新品，購買任一牛角聯名商品，可用20元加購中杯錫蘭紅茶／薰香綠茶，或用40元加購中杯美式黑咖啡。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
◾煙燻柚香燒肉牛／豬麥香吐司 69元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬磚壓 85元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬炊米堡 95元
◾煙燻柚香燒肉牛／豬飯 140元