我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡7-ELEVEN

▲7-11門市中秋節咖啡優惠一次看。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11自9月28日至10月2日開跑國際咖啡日優惠。（圖／7-11提供）

（凌晨0時補貨上架）

▲7-11 APP特選咖啡買9送9，28日凌晨0時最後一次補貨上架。（圖／業者提供）

▲7-11教師節咖啡優惠APP限時8天。（圖／業者提供）

▲7-11每月1日推出精品咖啡買7送7。（圖／7-11提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）

▲全家APP教師節優惠買5送3。（圖／業者提供）

▲全家門市推出厚濃抹茶拿鐵、焙茶拿鐵任選第2杯10元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「買8送8」至9月28日。（圖／業者提供）

▲萊爾富周六、周日「Happy Hour」活動。（圖／業者提供）

至9月29日

至9月29日

▲萊爾富大杯特濃咖啡系列買一送一。（圖／業者提供）

▲萊爾富大杯美式「買49送50」年度最優惠。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart門市祭出單杯39元、兩杯69元活動。（圖／OK超商提供）

🟡星巴克

▲9月28日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／記者陳明安攝）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）

🟡85度C

▲85度C近期紙杯陸續換上可愛的《角落小夥伴》。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯「分批取」咖啡優惠即日起至10月1日。（圖／全聯提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎咖啡和牛角日本燒肉專門店攜手合作，第二波聯名共推出8款新品。（圖／業者提供）

中秋連假、教師節咖啡優惠齊發！本周最新咖啡優惠出爐，7-11大杯特選美式、特選拿鐵買9送9剩最後一天，今晚連假若熬夜還沒睡，記得設定鬧鐘凌晨0時最後補貨上架搶買；若是沒搶到，。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（9月27日至10月3日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾特選美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買2送2，5折（原價80元、特價40元）◾霜淇淋杯裝第2件10元，6折（原價49元、特價30元）◾酷聖霜杯裝第2件10元，5.8折（原價59元、特價35元）◾特大杯思樂冰第2件10元，6.1折（原價45元、特價28元）◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾梔子花青茶買2送2 ，5折（原價45元、特價23元）◾不可思議茶BAR蹦米香茶拿鐵系列2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）◾特大杯美式買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾特選美式買9送9 ，5折（原價65元、特價33元）◾特選拿鐵買9送9 ，5折（原價80元、特價40元）◾黑糖珍珠撞奶買9送9 ，5折（原價60元、特價30元）◾大杯厚乳拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）◾特大杯濃萃拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）◾風味系列指定熱飲12杯520元，5.8折（原價75元、特價44元）◾冰淇淋紅茶14杯520元，5.7折（原價65元、特價37元）◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵9杯520元，5.8折（原價100元、特價58元）◾大杯美式12杯360元，6.7折（原價45元、特價30元）◾大杯拿鐵12杯440元，6.7折（原價55元、特價37元）◾靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／經典好時可可12杯600元，6.7折（原價75元、特價50元）◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶12杯560元，6.7折（原價70元、特價47元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青12杯480元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價48元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾鹿兒島焙茶牛奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾大杯單品美式買5送3，6.3折（原價100元、特價63元）◾大杯單品拿鐵買5送3，6.3折（原價110元、特價69元）◾大杯厚奶拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）◾現煮茶55元系列買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）◾霜淇淋買5送3，6.3折（原價49元、特價31元）◾酷繽沙65元系列買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）◾厚濃抹茶拿鐵／焙茶拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯重乳拿鐵買8送8，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買8送8，5折（原價70元、特價35元）◾四季春茶／紅玉紅茶買8送8，5折（原價45元、特價23元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾大杯美式買49送50，4.9折（原價55元、特價27元）◾大杯拿鐵買49送42，5.4折（原價55元、特價30元）◾燕麥拿鐵6杯270元，6折（原價75元、特價45元）◾特大杯特濃拿鐵6杯240元，5折（原價80元、特價40元）◾特大杯重乳拿鐵6杯255元，5折（原價85元、特價43元）◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）9月28日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）周一（9月28日）慶祝教師節，上午10時至晚間10時連續12小時加碼，大杯咖啡系列第2杯3.5折，換算下來大杯美式平均51元、大杯拿鐵平均68元。周三（9月30日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月3日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）路易莎咖啡和牛角日本燒肉專門店合作，第二波聯名一口氣推出8款新品，購買任一牛角聯名商品，可用20元加購中杯錫蘭紅茶／薰香綠茶，或用40元加購中杯美式黑咖啡。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。◾煙燻柚香燒肉牛／豬麥香吐司 69元◾煙燻柚香燒肉牛／豬磚壓 85元◾煙燻柚香燒肉牛／豬炊米堡 95元◾煙燻柚香燒肉牛／豬飯 140元