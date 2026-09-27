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「平平」愛爬樹、「福雙」找食物超靈敏

中國國家主席習近平結束對美國國是訪問後，新的一對赴美大貓熊也隨即啟程。雄性「平平」與雌性「福雙」27日凌晨從成都搭乘包機飛往美國，預計入住亞特蘭大動物園，展開為期10年的保育合作。由於習近平才在訪美期間宣布這項安排，兩隻大貓熊的啟程時間也格外受到矚目。根據中國官媒新華社報導，習近平26日下午結束美國國是訪問返回北京，「平平」與「福雙」則在隔天凌晨2時55分從成都雙流機場出發。啟程前，成都大貓熊繁育研究基地特別為牠們舉辦歡送儀式。為了讓兩隻大貓熊舒適度過長途飛行，中方事前制定運輸方案，準備新鮮竹筍、竹子、蘋果及緊急藥物，也提前進行運輸適應訓練，降低旅途中可能出現的緊迫反應。飛行期間，機艙溫度及濕度將維持在適合大貓熊的範圍，美方資深獸醫與飼養員也隨行前往美國，沿途觀察牠們的身體狀況及飲食。這次前往美國的兩隻大貓熊都在2020年出生。雄性「平平」出生於2020年3月17日，擁有又大又濃黑的眼圈，身材敦實卻相當靈活，尤其擅長爬樹，平時經常待在樹杈間休息。雌性「福雙」則於2020年10月18日出生，頭頂有一小撮蓬鬆毛髮，額頭飽滿、外型圓潤。牠對食物的反應相當敏銳，能快速找到飼養員刻意藏起來的食物。為迎接這兩位新住客，中美雙方自2025年12月起多次開會討論亞特蘭大動物園的大貓熊場館升級工程，中方專家本月中旬也已赴美實地驗收。由於亞特蘭大氣候條件與成都有部分相似之處，園方可在當地取得多種食用竹，全年供應新鮮竹子。「平平」與「福雙」抵達亞特蘭大後不會立即與遊客見面，而是先接受隔離檢疫。中方獸醫及飼養員將暫時駐留園區，協助進行環境適應與行為訓練，等到兩隻大貓熊逐漸熟悉新家後，再進入下一階段的旅美生活。大貓熊長年被視為中國對外交流中極具代表性的動物。這次「平平」、「福雙」赴美計畫由習近平訪美期間宣布，又在他結束行程後隔天立即啟程，使這對大貓熊除了肩負保育合作任務，也成為此次美中高層互動後受到關注的象徵之一。