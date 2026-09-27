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▲中國不急了！專家揭密晶片管制神隱背後真相（圖／路透社／達志影像）

香港《南華早報》報導，Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰，24日晚間出席白宮國宴時，雙雙坐上主桌，與美中兩國元首及夫人同桌用餐，規格相當尊榮。不過，與兩名晶片巨頭高調現身形成強烈反差的是，美國晶片與半導體出口管制議題，卻在這次川習會公布的成果清單中完全神隱，美中雙方隻字未提，這樣的異常低調也引發外界高度關注。專家分析指出，美國並未實質鬆綁晶片限制，真正出現轉變的，其實是北京的態度。隨著中國晶片自主研發取得一定進展，北京如今已不像過去那樣急於要求華府撤除既有限制，態度明顯轉趨從容。華府智庫「布魯金斯研究所」中國科技專家陳凱新（Kyle Chan）指出，這樣的沉默相當耐人尋味，因為習近平過去與拜登會談時，經常主動提出出口管制議題進行交涉。美國貿易代表葛里爾25日也證實，美方本週進行貿易談判時，已將所有「涉及國家安全問題」的出口管制項目排除在談判範圍之外，等於明確劃出談判紅線。陳凱新分析認為，「最大的改變，是中國對自身晶片自主能力愈來愈有信心」。他指出，回顧2022年美國祭出大規模出口管制時，北京當時或許措手不及，但此後中國在建立先進半導體本土供應鏈方面，已取得相當實質的進展，如今底氣明顯不同以往。根據拜登政府前官員透露，2024年美中舉行AI安全會談時，中方當時曾將合作進展，直接與美方撤除出口管制一事掛鉤談判。不過葛里爾表示，這次何立峰與美國財長貝森特20日在紐約舉行的AI相關會談中，雙方完全沒有觸及出口管制議題，最終還順利達成共識，同意建立AI事件雙邊溝通管道，顯示談判焦點已明顯轉移。DGA-Albright Stonebridge Group合夥人兼科技政策主管崔歐洛（Paul Triolo）也認為，北京很可能對中國半導體產業，在美國管制環境下所取得的進展「感到滿意」。根據市調機構TrendForce預測，以華為與寒武紀為首的中國晶片供應商，今年可望一舉拿下近80%的中國AI伺服器市場；反觀輝達、超微等外國供應商的市占率，則預計將從去年的34%，大幅滑落至2026年的21%，此消彼長態勢相當明顯。不過，這並不代表美中晶片戰已經全面降溫。崔歐洛指出，北京或許正逐漸適應既有管制環境，但如果華府後續再推出新的限制措施，中方仍可能出現強烈反制動作。目前美國國會正積極推動進一步強化對中國半導體設備的出口管制，北京方面則可能以擴大稀土及相關生產設備出口限制作為回應反擊，雙方仍處於高度戒備狀態。崔歐洛進一步分析，這次川習會對晶片管制議題異常低調，也可能是因為雙方都同時面臨各自的國內壓力——美國國內有人持續要求進一步收緊科技限制，中國則持續大力推動科技自主政策，因此任何公開讓步的舉動，對雙方而言都顯得極為敏感。他直言：「雙方都不會承認在這些問題上取得任何進展，因為任何可能被視為讓步的舉動，在國內都極為敏感。」崔歐洛總結指出，晶片議題這次之所以從川習會成果清單中消失，更可能反映出雙方目前正處於一種暫時性的僵局狀態，而非外界所期待的美中科技戰真正出現降溫跡象，後續發展仍有待持續觀察。