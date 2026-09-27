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♈ 牡羊座

♉ 金牛座

♊ 雙子座

♋ 巨蟹座

♌ 獅子座

♍ 處女座

♎ 天秤座

♏ 天蠍座

♐ 射手座

♑ 摩羯座

♒ 水瓶座

♓ 雙魚座

中秋連假過後將進入10月初，表示，本週星座運勢大翻轉，金牛、巨蟹與獅子座運勢亮眼，金牛職場起死回生、巨蟹喜迎貴人幫忙，獅子更迎來復合與甜蜜新氣象；處女座雖有極佳新桃花，但需防職場小人暗算。然而，Princess也發出警告，天秤座需防另一半劈腿，牡羊與摩羯則要注意對方早已死會，小心誤入三角戀或面臨失戀打擊。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方有男友／女友了，自然對你冷淡，而且你也不想發展感情這塊。◾ 工作、事業運：小心人家給你出的紕漏，影響工作。◾ 愛情、桃花運：避免誤入三角戀，對方重心不在你身上。本週運勢重點：工作這週工作方面離職有可能回鍋，失敗的公司也有可能重新開始，而且反而更踏實穩定。◾ 工作、事業運：有可能起死回生，不管是你的公司還是工作，都會好轉。◾ 愛情、桃花運：有再一次的機會，這次少了疏離感，反而很仔細的了解對方。本週運勢重點：工作、金錢這週愛情工作方面多少要看人臉色，但代價是好的。◾ 工作、事業運：人家可能一個對你不爽就反悔，有機會但拿不到。◾ 愛情、桃花運：小心惹怒對方，但對方其實是好桃花。本週運勢重點：工作這週工作方面有貴人出現，是小人轉變成的幫手。◾ 工作、事業運：有人幫忙順利很多。◾ 愛情、桃花運：對方會有行動，讓感情更升溫。本週運勢重點：愛情這週愛情方面分開、沒聯絡的對象有可能再次出現，感覺上更甜蜜。◾ 工作、事業運：有新氣象來了，有很多好機會在身邊。◾ 愛情、桃花運：關係復合而且會更好。本週運勢重點：工作這週愛情方面有你會很喜歡的人，而且動作頻頻。◾ 工作、事業運：有很好的機會，而且很順利，但是最近四周圍都是對你不爽、捅你刀的人，激進一點的還會有衝突。◾ 愛情、桃花運：舊的不去新的不來，新的來了。本週運勢重點：愛情這週愛情方面會出現問題，你會覺得對方無心但其實是劈腿。◾ 工作、事業運：諸事不順，還犯小人，是假裝殷勤，人在楚河心在漢的類型。◾ 愛情、桃花運：問題浮現，對方桃花也旺，有劈腿的跡象。本週運勢重點：工作、金錢這週金錢方面會有點壓力喔，而且容易諸事不順。◾ 工作、事業運：若是有經濟壓力會更大，容易被放鳥、反悔、人搞消失。◾ 愛情、桃花運：對方會熱烈追求一陣子就沒了，你會很焦慮。本週運勢重點：愛情這週工作方面實在很沒希望，雖然還有得談。◾ 工作、事業運：談著沒機會的案子。◾ 愛情、桃花運：把失去的感情慢慢談回來。本週運勢重點：愛情這週工作愛情方面都要注意，工作上一來本就沒機會，感情上人家已經死會了。◾ 工作、事業運：小心被抨擊，是明著來的小人。◾ 愛情、桃花運：對方已經有對象了，要發展很困難，你有可能失戀。本週運勢重點：愛情這週愛情方面舉步艱難，還有重重的距離感。◾ 工作、事業運：能見度小賺的就不多。◾ 愛情、桃花運：小心對方有地下戀情，發展困難。本週運勢重點：愛情這週愛情方面對方對你的感覺正在發酵，可惜不是你的菜。◾ 工作、事業運：小心犯小人，直衝你，會讓你丟機會。◾ 愛情、桃花運：你不會太喜歡對方，就算對方是追求者。