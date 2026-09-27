川習會落幕，中國國家主席習近平結束美國國是訪問行程，美國總統川普也證實有談到台灣問題雖然沒有談太多，目前一切都還好。中經院院長連賢明表示，一如預期是場雷聲大雨點小的會議。他表示，台灣的晶片製造對中美人工智慧競賽中至關重要，少了台灣，美國要獲勝是很困難的。
連賢明在臉書貼文指出，雙方都想利用這場會議來達成某些目標，但彼此的分歧太大，互信太少，最後結果就是和九二共識一樣，雙方唯一有共識的就是下次再談。會議據說有六個議題: 雙邊貿易與關稅休兵，對美採購與投資，人工智慧，關鍵礦物管制，伊朗戰爭與台灣問題。
伊朗局勢與AI合作難有交集
連賢明分析，川普鋪了紅地毯又親自去接機，心心念念的是希望習近平協助解決伊朗問題、挽救期中選舉。不過，伊朗戰爭恰巧把美軍牽制在中東，習近平怎麼可能出手相救？同樣，習近平認為台灣問題是重中之重，可是中方既然這麼重視，美國就審慎評估再毫無作為，不然將來怎麼還有談判籌碼。
「說中美AI要合作就更匪夷所思」，連賢明表示，川普多次放話，美國一定要在人工智慧競賽中領先中國，至今不賣最高效的AI晶片給中國。中國不但不同意購買次級的AI晶片，也不採用美國開發的大語言模型，自立自強要走自己的路，「怎麼有可能合作？哪一個國家會同意慢下腳步來管制AI的進程？」
連賢明表示，比較有可能談出來的就是關稅、貿易和稀土。就像上次峰會一樣，兩邊同意繼續貿易休兵，美方同意調降一些關稅，中方同意多買一些農產品，多賣一些稀土，直到下次 高峰會議再說。因此，美方智庫朋友預測川老大到年底都不會批准對台軍購。
不過，連賢明說，這次唯一意外是川老大在宴會中演奏《悲慘世界》中的<One Day More>。這首歌曾經成為香港民主運動的重要象徵，國宴選這首歌擺明挑戰中國人權。
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伊朗局勢與AI合作難有交集
連賢明分析，川普鋪了紅地毯又親自去接機，心心念念的是希望習近平協助解決伊朗問題、挽救期中選舉。不過，伊朗戰爭恰巧把美軍牽制在中東，習近平怎麼可能出手相救？同樣，習近平認為台灣問題是重中之重，可是中方既然這麼重視，美國就審慎評估再毫無作為，不然將來怎麼還有談判籌碼。
「說中美AI要合作就更匪夷所思」，連賢明表示，川普多次放話，美國一定要在人工智慧競賽中領先中國，至今不賣最高效的AI晶片給中國。中國不但不同意購買次級的AI晶片，也不採用美國開發的大語言模型，自立自強要走自己的路，「怎麼有可能合作？哪一個國家會同意慢下腳步來管制AI的進程？」
連賢明表示，比較有可能談出來的就是關稅、貿易和稀土。就像上次峰會一樣，兩邊同意繼續貿易休兵，美方同意調降一些關稅，中方同意多買一些農產品，多賣一些稀土，直到下次 高峰會議再說。因此，美方智庫朋友預測川老大到年底都不會批准對台軍購。
不過，連賢明說，這次唯一意外是川老大在宴會中演奏《悲慘世界》中的<One Day More>。這首歌曾經成為香港民主運動的重要象徵，國宴選這首歌擺明挑戰中國人權。
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