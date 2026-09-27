2026愛知・名古屋亞運電競《寶可夢大集結》，今（27）日上午中華隊在三戰兩勝的8強賽中，以0比2不敵奪金熱門日本隊，無緣下午的獎牌賽，截至目前為止，中華隊在亞運電競項目，分別在《永劫無間》、《魔法氣泡》拿下2面銅牌。
日本強勢開局 中華隊兩局都陷苦戰
《寶可夢大集結》在本屆亞運首度被列為電競正式項目，中華隊小組賽因為不敵菲律賓，以2勝1敗排名分組第2，導致8強賽只能對上實力堅強的日本隊；首場比賽日本開局就展現強大壓制力，在角色等級領先的情況下，後期大團戰不斷擊殺中華隊成員，並灌入大量分數，以509比225拿下第一分。
中華隊與日本隊的第二場比賽，日本隊同樣在前期就透過營運給予中華隊許多壓力，雖然中期中華隊一度踩住煞車，頻繁透過人員調動嘗試擋住對手幾波攻勢，但最終在10分鐘的遊戲時間內，仍以381比493，直落二不敵日本隊，結束本次亞運征途。
中華電競目前2銅在手 後續還有3項賽事
《寶可夢大集結》採5對5團隊對戰，玩家要透過擊敗野生寶可夢取得點數，再將點數帶到對手得分區進行得分，最終在限定時間內累積較高分數的隊伍獲勝；日本國內戰隊今年才剛拿下《寶可夢大集結》世界賽冠軍，對中華隊選手來說，今天對戰也是相當好的經驗吸收。
綜觀2026愛知・名古屋亞運電競項目，中華隊目前有2面銅牌進帳，分別是《永劫無間》代表隊，以及《魔法氣泡》選手郭子昂，後續還有包括《英雄聯盟》、《第五人格》、《絕地求生M》等項目，將在周一起陸續進行比賽。
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《寶可夢大集結》在本屆亞運首度被列為電競正式項目，中華隊小組賽因為不敵菲律賓，以2勝1敗排名分組第2，導致8強賽只能對上實力堅強的日本隊；首場比賽日本開局就展現強大壓制力，在角色等級領先的情況下，後期大團戰不斷擊殺中華隊成員，並灌入大量分數，以509比225拿下第一分。
中華隊與日本隊的第二場比賽，日本隊同樣在前期就透過營運給予中華隊許多壓力，雖然中期中華隊一度踩住煞車，頻繁透過人員調動嘗試擋住對手幾波攻勢，但最終在10分鐘的遊戲時間內，仍以381比493，直落二不敵日本隊，結束本次亞運征途。
《寶可夢大集結》採5對5團隊對戰，玩家要透過擊敗野生寶可夢取得點數，再將點數帶到對手得分區進行得分，最終在限定時間內累積較高分數的隊伍獲勝；日本國內戰隊今年才剛拿下《寶可夢大集結》世界賽冠軍，對中華隊選手來說，今天對戰也是相當好的經驗吸收。
綜觀2026愛知・名古屋亞運電競項目，中華隊目前有2面銅牌進帳，分別是《永劫無間》代表隊，以及《魔法氣泡》選手郭子昂，後續還有包括《英雄聯盟》、《第五人格》、《絕地求生M》等項目，將在周一起陸續進行比賽。
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