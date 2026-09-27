2026愛知・名古屋亞運電競《寶可夢大集結》，今（27）日上午中華隊在三戰兩勝的8強賽中，以0比2不敵奪金熱門日本隊，無緣下午的獎牌賽，截至目前為止，中華隊在亞運電競項目，分別在《永劫無間》、《魔法氣泡》拿下2面銅牌。

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日本強勢開局 中華隊兩局都陷苦戰

《寶可夢大集結》在本屆亞運首度被列為電競正式項目，中華隊小組賽因為不敵菲律賓，以2勝1敗排名分組第2，導致8強賽只能對上實力堅強的日本隊；首場比賽日本開局就展現強大壓制力，在角色等級領先的情況下，後期大團戰不斷擊殺中華隊成員，並灌入大量分數，以509比225拿下第一分。

中華隊與日本隊的第二場比賽，日本隊同樣在前期就透過營運給予中華隊許多壓力，雖然中期中華隊一度踩住煞車，頻繁透過人員調動嘗試擋住對手幾波攻勢，但最終在10分鐘的遊戲時間內，仍以381比493，直落二不敵日本隊，結束本次亞運征途。

▲中華隊8強賽面對實力堅強的日本隊，拼盡全力後仍遺憾吞敗。（圖／記者朱永強攝）
▲中華隊8強賽面對實力堅強的日本隊，拼盡全力後仍遺憾吞敗。（圖／記者朱永強攝）
中華電競目前2銅在手 後續還有3項賽事

《寶可夢大集結》採5對5團隊對戰，玩家要透過擊敗野生寶可夢取得點數，再將點數帶到對手得分區進行得分，最終在限定時間內累積較高分數的隊伍獲勝；日本國內戰隊今年才剛拿下《寶可夢大集結》世界賽冠軍，對中華隊選手來說，今天對戰也是相當好的經驗吸收。

綜觀2026愛知・名古屋亞運電競項目，中華隊目前有2面銅牌進帳，分別是《永劫無間》代表隊，以及《魔法氣泡》選手郭子昂，後續還有包括《英雄聯盟》、《第五人格》、《絕地求生M》等項目，將在周一起陸續進行比賽。

▲日本是《寶可夢大集結》的傳統強權，2026愛知・名古屋亞運從小組賽起就展現超群實力。（圖／記者朱永強攝）
▲日本是《寶可夢大集結》的傳統強權，2026愛知・名古屋亞運從小組賽起就展現超群實力。（圖／記者朱永強攝）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。