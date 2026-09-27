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▲ 賴瑞隆表示，下一任市長的責任，就是在既有基礎上再往前走一步，打造更細緻的教育。（圖／翻攝畫面）

教師節前夕，高雄市長候選人賴瑞隆今（27）日公布「高雄教育未來式」7大教育承諾，以「更精緻的教育」為核心理念，提出「班級小一點、老師鬆一點、照顧多一點、孩子亮一點、學習強一點、世界大一點、未來近一點」七大方向，勾勒高雄下一階段教育藍圖。賴瑞隆表示，陳其邁市府團隊已為高雄教育打下重要基礎，下一任市長的責任，就是在既有基礎上再往前走一步，打造更細緻的教育。賴瑞隆表示，陳其邁市府團隊已為高雄教育打下重要基礎，從免費午餐、智慧教室，到雙語教育持續推進。下一任市長的責任，就是在既有基礎上再往前走一步，打造更細緻的教育。賴瑞隆承諾，未來將以「教育合夥人會議」為理念，納入教師、校長、家長團體，以及學生、幼教、特教、技職教育代表，親自主持圓桌會議，尋求對話、凝聚共識，並具體提出「教育承諾儀表板」，第一階段以2030年為節點，定期公開政策落實進度，供各界檢視。「老師顧孩子，政府要顧老師。」賴瑞隆表示，「老師鬆一點」將建立行政減量指標、大幅減低行政負擔，推動非教學行政逐步專業化、持續降低行政教師授課負擔、一校一資訊專責人力，並建立「校園事件專業支援中心」，提供法律、心理及親師調處等支持，保障教師合理管教權及離線權，並朝校事會議改革的目標邁進，維護教學尊嚴。「班級小一點」將逐步降低班級人數，強化融合教育支持，並優先檢討幼教師生比；「照顧多一點」則以「精準支持」為目標，充實心理、社工、輔導、特教及學務校安人力，推動SEL社會情緒學習、建構學生情緒行為事件SOP，打造安全校園，並大幅提升午餐食安、營養及食材品質，以在地、當季的可溯源食材為優先，讓孩子不只吃得飽，也吃得更好。「孩子亮一點」將推動「一校一亮點」，依學校與地方特色發展閱讀、藝術、運動、科技、海洋等課程，並以「沉浸式學習」、「美感教育」、「公共參與」為核心，協助孩子找到自己的興趣；「學習強一點」則建立分齡AI素養、以科技減輕教學負擔、強化數位公民教育及基礎學力追蹤。賴瑞隆強調，「會用AI，更要會判讀、思辨。」「世界大一點」將以雙語教育預算倍增為基礎，並將進一步走向國際教育，在不增加教師負擔的前提，推動一校一國際共學夥伴、學生海外學習、教師國際培力及偏鄉雙語保障，並兼顧母語；「未來近一點」則串聯高中、技職、大專院校與產業，強化生涯探索、產學合作及實習就業，並打造「15分鐘終身學習圈」，協助各年齡層的市民都能夠培養第二專長，也學以致用。賴瑞隆表示，面對新時代的全球產業變局與人口結構轉變，高雄必須提前布局，推動教育再升級。未來衡量教育進步，不只看辦了多少活動，更要看班級有沒有真的小一點、老師有沒有少忙一點、需要幫助的孩子有沒有被接住，以及每個學生是否擁有更多能力與選擇。他說，將以最謙卑的態度持續向各界請益，讓孩子、家長、老師與學校都能安心，打造高雄成為擁有更優質教育環境。