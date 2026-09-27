但地主球迷熱情完全沒有減去，在悶熱雨勢中，隨著加油團應援起舞、肩並肩喝著啤酒高唱，這座滿是霧、設備相對基礎的岡崎地方球場，反而更襯托出充滿日式的野球浪漫應援。

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台日大戰大雨中開戰 比賽節奏漫長、節奏零碎

岡崎、豐橋地方球場來頭不小 都是愛知縣棒球重鎮

大雨中熱情應援、高唱 日式野球的浪漫應援

▲岡崎市當地民眾呼朋引伴、一家人穿著拖鞋、便衣甚至浴衣來看球，人手一杯啤酒，在大雨中恣意享受野球帶來的美好時光。（圖／特派記者朱永強攝）

▲現場球迷跟著應援團，在大雨中高唱應援。（圖／特派記者朱永強攝）

▲日本啦啦隊在大雨中熱情應援。（圖／特派記者朱永強攝）

▲神似台灣藝人大淵的二壘審。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運棒球26日迎來中華隊大戰地主日本的經典台日大戰，愛知縣當地全日下雨，直到傍晚雨勢還一度變大，延遲到7點才開打，中華隊與日本隊在泥濘中艱苦作戰，攻守兩端都受到一定程度影響，岡崎市昨日自一早就開始下雨，官方人員下午蓋起帆布，直到18點才翻開，宣布延後至19點開打，且實際雨勢依舊不減，球員在不平穩的泥濘中作戰，下雨又影響視線，防守穩健的日本首局就出現2失誤丟分，中華隊也在後半接飛球時意外失誤。此外，全場球滾動速度變慢、掉到小水坑還會不規則停下，加上投手更常需要不定時擦止滑粉，打者則需要更多時間擦拭頭盔、眼睛，好看得清楚來球，種種因素都讓比賽節奏顯得相對零碎，兩隊球員氣勢也很難被打上來。儘管比賽受到環境影響，但看台上穿著全白雨衣的球迷，仍舊相當熱情，尤其日本隊特別設置大鼓、啦啦隊加油團，也有不少球迷全家人變裝，配合主持人帶動，在大雨中展開一場棒球嘉年華秀，搭配地方球場獨有的「接地氣感」，現場氣氛相當熱烈。本屆亞運棒球辦在岡崎綜合棒球場、豐橋市民球場，兩地雖然都沒有職棒球隊、距離名古屋市中心鬧區，距離至少都超過1個半小時以上，但實際上，這兩座小城市是愛知縣知名的棒球重鎮，岡崎市擁有社會人強權三菱自動車岡崎硬式野球部，常年代表岡崎市征戰日本兩大社會人最高殿堂——「都市對抗野球大會」與「社會人野球日本選手権大會」，並多次打進全國四強甚至冠軍賽，昨戰台日大戰，也看到三菱自動車全隊抵達現場看球。另一地豐橋市同樣擁有深厚的棒球文化底蘊，不僅有社會人硬式、軟式棒球隊，亞運舉辦場地豐橋市民球場，更有46年歷史，是愛知縣最具盛名的地方球場，還曾多次成為中日龍「下鄉」地方例行賽的比賽場地。亞運並未辦在名古屋市中心的名古屋巨蛋，強制讓各國媒體深入地方球場，在相對不舒適的環境下，看到當地民眾呼朋引伴、一家人穿著拖鞋、便衣甚至浴衣來看球，人手一杯啤酒，在大雨中恣意享受野球帶來的美好時光，對於他們而言，輸贏或許只是其次吧！