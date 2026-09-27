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▲潔潔（如圖）還抱怨藍波控制慾太強，甚至找了一個經紀人來治她。（圖／中天電視提供）

啦啦隊女孩「潔潔」是舞蹈老師藍波愛女，近日她在節目中吐露星二代辛酸，國小、國中時期遭同學排擠，不僅被孤立，出去玩還會放鳥她，讓潔潔懷疑是因為爸爸太高調導致，而藍波得知後非常生氣，差點衝去學校，事後更出奇招報復，笑說：「她生日時，我買3杯全糖飲料給她，讓她牙齒蛀掉！有約要去哪裡的話，我們全家去各個（捷運）出口看她們約在哪。」潔潔近日登上節目《歐耶一級棒》，坦言以前很不想讓別人知道爸爸是藍波，甚至還懷疑自己學生時期被排擠，就是因為爸爸太高調導致：「國小、國中有群比較兇的女生，她們帶頭不理我，雖然我覺得還好，但爸爸知道後非常生氣，差點衝去學校。」對此藍波解釋生氣的原因：「她們班，生日的人都會請大家喝飲料，這個同學生日就獨漏她，還有一次，我女兒說要跟這個同學出去玩，結果她從1點等到3點，回來說沒看到她們，結果是她們約在捷運站不同出口，但沒人通知她。」被問到怎麼替女兒調解？藍波打趣地說：「她生日時，我買3杯全糖飲料給她，讓她牙齒蛀掉！有約要去哪裡的話，我們全家去各個出口看她們約在哪，我（女兒）就是要跟！」另外，潔潔還抱怨藍波控制慾太強，甚至覺得父女溝通不良，就找了一個經紀人來治她，「我爸只要看到我在家就覺得我在耍廢，他就會馬上打電話給經紀人說『為什麼潔潔現在在家沒事做』？」遭控控制慾太強，藍波一聽急忙解釋：「她不工作都睡到下午4點，我覺得除了球賽這些規律的工作之外，藝人真的要花很多時間去充實自己，這樣才有辦法應變接下來的機會。」看見女兒面有難色，藍波則詢問啦啦隊前輩林襄的意見。林襄坦言：「我剛加入啦啦隊的時候也是這樣，因為我要養家，所以我沒辦法休息，但如果我有一個很好的家庭，我也會想每天在家當公主。」並大力誇讚潔潔的表現。