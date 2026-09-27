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日本媒體發現，中國海洋調查船在今年3月至7月間，多次出現在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近的日本專屬經濟海域（EEZ），研判中方可能正著眼於「台灣有事」，蒐集海底地形等資訊，但船隻的調查目的尚未獲得證實。日本共同社分析船舶自動識別系統（AIS）航跡發現，隸屬中國自然資源部的「向陽紅22號」，3月至7月間五度在釣魚台列嶼以西約50公里、日本主張的EEZ內航行，活動範圍集中在一片南北約66公里、東西約11公里的海域。共同社將「向陽紅22號」五次航行紀錄疊合後，可以看出船隻在一片長方形海域內反覆往返，航跡形似柵欄。日本政府已掌握相關動向，並透過外交管道向中方提出抗議，同時加強警戒。公開資料顯示，「向陽紅22號」是中國首艘3000噸級大型浮標作業船，2019年12月交付中國自然資源部東海分局後，多次執行西太平洋科考任務，今年6月亦曾在台灣東部海域展開海洋環境調查。共同社指出，這類調查活動可能與中國為「台灣有事」蒐集周邊海域資料有關。不過，這是依航跡與活動位置提出的研判，目前沒有證據顯示「向陽紅22號」此次航行的具體任務。報導也提到，今年中國調查船在包括釣魚台列嶼周邊的日本西南諸島外海、日本主張的專屬經濟海域內活動明顯增加。截至9月25日，疑似以海洋調查為目的的航行已達13起，較2025年全年的6起增加逾一倍。日本外務省主張，依《聯合國海洋法公約》，在沿岸國專屬經濟海域進行海洋科學研究，須事先取得沿岸國同意；未經同意展開調查違反公約規定。