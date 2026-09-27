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▲沈伯洋上午赴台中與何欣純走讀。（圖／何欣純直播）

▲沈伯洋、何欣純在市民廣場野餐。（圖／何欣純直播）

九合一大選倒數，選戰進入白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（27）日上午前往台中，與同黨的台中市長參選人何欣純合體進行城市走讀、野餐。何欣純特別準備台中小吃給沈伯洋，沈伯洋吃了雞蛋糕後，忍不住加上「東泉辣椒」；吃到加了「東泉辣椒」的炒麵後，也驚呼「太好吃了！」沈伯洋上午先在北區元保宮拚完戰鬥陀螺後，上午10時來到西區的審計新村，與何欣純合體進行城市走讀，並步行前往市民廣場，不到一公里的路程，卻走了超過一小時，支持者相當熱情。沈伯洋表示，今天很明確感受到台中的熱情，還沒走到一公里，但是好像走了一陣子，讓大家久等了，真的不好意思；他也笑稱，台中很有特色，在台北大家會擊掌，但台中不知道為什麼會兩隻手握。他說，大家太熱情，很謝謝大家，很多人要簽名都沒有簽到，他會找機會再來台中，「謝謝大家」。何欣純說，今天終於讓沈伯洋看到台中人的熱情，大家剛剛有聽到最重要的一句話，他還要找機會找時間再來台中一趟，「大家熱烈歡迎他，敬請期待下一次伯洋來」。何欣純也準備許多台中小吃，包含雞蛋糕、秋水茶、炒麵、三明治、粉粿、蜂蜜蛋糕等；沈伯洋看到雞蛋糕後，直呼可以加「東泉辣椒」，並一口吃下去，輪到炒麵後，也一樣加上「東泉辣椒」，大啖一口後驚呼「太好吃了吧！」兩人在市民廣場野餐後，也隨即趕赴下一個活動「何欣純百工百業後援會」成立。