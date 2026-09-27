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2026年名古屋亞運拳擊賽事今（27）日進行女子組8強淘汰賽，台灣拳擊女將黃筱雯遭遇強敵——日本好手並木月海（Namiki Tsukimi）。黃筱雯在歷經三回合的激烈交鋒後，最終以0：3的判定落敗，遺憾止步8強，無緣為台灣代表團進帳獎牌。曾在東京奧運奪銅的黃筱雯，上一屆杭州亞運和之後的巴黎奧運兩個大型運動會都未能奪牌，但是她去年在WB世界錦標賽女子54公斤級冠軍賽一舉登頂奪金，實力依舊出色。這次名古屋亞運，黃筱雯試圖衝擊獎牌，首戰5：0戰勝越南好手阮氏金英，今天對上實力伯仲之間、且同樣在東奧拿過銅牌的並木月海，勝負五五波。比賽開局，並木月海憑藉著靈活的腳步與攻勢取得優勢，五位裁判在第一回合一致將分數（10：9）給了日本選手。進入第二回合，黃筱雯試圖改變節奏，但在激戰中被裁判舉牌警告一次。在該回合的評分中，雖然有兩位裁判給出10：9肯定黃筱雯的表現，但另外三位裁判仍認定並木月海佔優。陷入絕對落後的黃筱雯，在關鍵的第三回合展開全力反擊。她加強了攻擊力道與侵略性，成功壓制住對手的攻勢，這一回合的表現也獲得了全數五位裁判的青睞，一致給出10：9的高分。然而，由於前兩回合失血過多，加上第二回合的警告影響，最終的總積分結算仍未能逆轉戰局。五位裁判中有兩位給出28比28的平手，另外三位則給出27：29的評分，判定並木月海獲勝。黃筱雯最終就以0：3的比數飲恨落敗，亞運之旅在8強畫下句點。