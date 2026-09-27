iPhone升級iOS 26後，發現LINE主題下方選單圖示突然變了，甚至直接變回LINE預設款，LINE官方在中秋節25日公布了最新支援說明，因應iOS 26全新設計規格，今年8月LINE更新後，部分主題的選單圖示確實會顯示為系統預設圖示，目前「原創主題」更新LINE至最新版後，可透過系統自動轉換圖示，盡量恢復原有設計風格，但「官方主題」不適用這項自動轉換功能，將由LINE後續陸續支援。
LINE主題圖示為什麼變了？iOS 26介面調整是關鍵
LINE表示，因應iOS 26設計規格變更，自2026年8月起，LINE主題已陸續更新為支援新版設計的版本。當手機使用iOS 26以上版本，且LINE App為26.12以上版本時，目前使用的主題就會陸續自動更新。
調整主要針對「選單圖示排版」及「角色顯示效果」進行最佳化，因此升級後，原本熟悉的角色位置、圖示比例及呈現方式都可能出現變化，LINE也將主題區分為「完整支援」及「未完整支援」兩種，若屬於完整支援，主題可完整套用對應圖樣；若是未完整支援，部分選單圖示就可能直接顯示LINE系統預設設計。
怎麼知道LINE主題有沒有完整支援？
用戶若想確認自己購買的LINE主題是否受到影響，可查看主題商品說明頁。LINE指出，若標題附近出現「未完整支援iOS 26設計規格」標示，就代表該主題可能無法完整套用新版介面，部分選單圖示可能改成系統預設款；如果沒有出現這項標示，則代表該主題可以完整支援iOS 26設計規格。
原創主題可以自動轉換！不喜歡也能關掉
針對原創主題，LINE其實已在9月10日推出「自動轉換選單圖示」功能。開啟後，系統會自動將原創主題原本的選單圖示套用至新版介面，盡可能保留原有設計風格，而且功能預設為開啟，LINE提醒，部分主題可能因為「圖示顏色與背景太接近」，或圖示縮小後變得不容易辨識。若不喜歡轉換後的效果，只要將手機版LINE更新至26.14.1以上版本，依序進入「LINE主頁＞設定＞主題＞主題一覽＞自動轉換選單圖示」，即可自行開啟或關閉；關閉後，下方選單就會恢復LINE預設圖示。
官方主題不能自動轉換 LINE：將陸續支援
LINE最新支援說明中特別註明，官方主題不適用「自動轉換選單圖示」功能。也就是說，如果使用的是LINE推出的官方主題，無法像原創主題一樣透過開關將舊有圖示自動轉換，而是要等待官方陸續完成新版設計支援。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE表示，因應iOS 26設計規格變更，自2026年8月起，LINE主題已陸續更新為支援新版設計的版本。當手機使用iOS 26以上版本，且LINE App為26.12以上版本時，目前使用的主題就會陸續自動更新。
調整主要針對「選單圖示排版」及「角色顯示效果」進行最佳化，因此升級後，原本熟悉的角色位置、圖示比例及呈現方式都可能出現變化，LINE也將主題區分為「完整支援」及「未完整支援」兩種，若屬於完整支援，主題可完整套用對應圖樣；若是未完整支援，部分選單圖示就可能直接顯示LINE系統預設設計。
用戶若想確認自己購買的LINE主題是否受到影響，可查看主題商品說明頁。LINE指出，若標題附近出現「未完整支援iOS 26設計規格」標示，就代表該主題可能無法完整套用新版介面，部分選單圖示可能改成系統預設款；如果沒有出現這項標示，則代表該主題可以完整支援iOS 26設計規格。
原創主題可以自動轉換！不喜歡也能關掉
針對原創主題，LINE其實已在9月10日推出「自動轉換選單圖示」功能。開啟後，系統會自動將原創主題原本的選單圖示套用至新版介面，盡可能保留原有設計風格，而且功能預設為開啟，LINE提醒，部分主題可能因為「圖示顏色與背景太接近」，或圖示縮小後變得不容易辨識。若不喜歡轉換後的效果，只要將手機版LINE更新至26.14.1以上版本，依序進入「LINE主頁＞設定＞主題＞主題一覽＞自動轉換選單圖示」，即可自行開啟或關閉；關閉後，下方選單就會恢復LINE預設圖示。
官方主題不能自動轉換 LINE：將陸續支援
LINE最新支援說明中特別註明，官方主題不適用「自動轉換選單圖示」功能。也就是說，如果使用的是LINE推出的官方主題，無法像原創主題一樣透過開關將舊有圖示自動轉換，而是要等待官方陸續完成新版設計支援。