『這半年真的辛苦了，』，儘管最後的結果不是我們預期，但是我相信這段時間的訓練還有這次比賽的這個經驗，一定會在自己人生中寫下一個非常漂亮的履歷，要好好記得這段旅程。

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差點扳倒日本 黃麒賓回憶賽況

但結果論就是不好，所以我不敢說這算是成功的一個結果。但也不得不誇讚日本隊真的打得也非常非常的好，就是如他們的預期，就是他們就發揮出了王者級的實力。

選手哭成一團 黃麒賓也難掩情緒

我跟他們說：『這半年真的辛苦了。』，儘管最後的結果不是我們預期，但是我相信這段時間的訓練還有這次比賽的這個經驗，一定會在自己人生中寫下一個非常漂亮的履歷。

第20屆名古屋亞運電競項目《寶可夢大集結》，中華隊8強遭遇大魔王日本，最終0：2吞敗，全員賽後大爆哭，教練黃麒賓上台安慰隊員，結果講一講自己也淚崩，賽後他還原當下，「「這場比賽所有的選手發揮都是超出預期的好，包含選手在場上甚至有這種大絕一個開三個漂亮畫面。」黃麒賓回憶本戰面對強敵日本，直言隊員在落後下也不斷鼓勵，「我們在溝通方面，這半年時間是我聽到包含練習賽在內，他們溝通最好的一場比賽。 」黃麒賓也提到，遭遇日本確實有選出喜歡的陣容，「」黃麒賓甚至透露，第2場比賽一瞬間甚至覺得中華隊贏定了。賽後中華隊小選手們哭成一團，黃麒賓上台集合、安慰選手，結果自己也講到淚崩，畫面相當讓人不捨，當被問到在台上跟選手說甚麼時，黃麒賓仍難掩情緒、眼光泛淚表示，「黃麒賓最後說，「我希望他們記著這段旅程的點點滴滴，然後在自己未來的生涯中可以成為一個自己繼續進步的一個養分吧。」