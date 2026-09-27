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2026年名古屋亞運克拉術（Kurash）賽場今（27）日傳來振奮人心的好消息！台灣女子57公斤級好手李宛庭與王品淳，雙雙在8強賽中過關斬將，攜手闖入四強準決賽。由於克拉術項目不設立銅牌戰，兩位台灣女將接下來將在四強賽中正面交鋒，這不僅意味著台灣代表隊已提前將至少一面銀牌與一面銅牌收入囊中，更確保了金牌戰中絕對會有台灣選手的身影。克拉術是一項發源自烏茲別克的古老武術，規則與柔道相似但禁用寢技（地戰），因此被稱為「沒有地戰的柔道」。柔道選手出身的李宛庭，曾在2018年雅加達亞運（63公斤級）與2022年杭州亞運（70公斤級）皆遺憾止步8強。挺過前兩屆的失利，榮獲國際克拉術總會（IKA）2024年度最佳女選手殊榮的李宛庭，本屆降切至57公斤級重新出發。她今日展現極佳狀態，依序擊退泰國與塔吉克好手後，在關鍵的8強賽中以3比0完勝菲律賓選手克利諾（Charmea Quelino），成功粉碎「8強魔咒」，生涯首度站上亞運頒獎台。另一方面，初登亞運殿堂的王品淳同樣表現搶眼。身為2025年東亞暨東南亞國際錦標賽金牌得主，王品淳首輪輪空，在16強賽擊敗土庫曼對手後，8強賽再以5比0的絕對優勢輕取伊朗選手艾札佩凡德（Tahereh Azarpeyvand），不僅率先搶下四強門票，也為台灣克拉術代表隊鎖定本屆亞運的首面獎牌。這場備受矚目的「台灣內戰」四強賽將於台灣時間今日下午1點登場，勝出的一方將坐銀望金，於下午2點繼續爭奪女子57公斤級的最高榮耀。