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監視器鎖定車輛 男子當晚落網

日本島根縣松江市一間商場發生離譜事件，一名41歲男子涉嫌將自己的精液裝進小型噴霧瓶，在商場內從背後接近一名素不相識的10多歲少女，朝對方噴灑後隨即開車逃離。警方透過監視器鎖定男子車輛，當天晚間將人逮捕，男子也坦承犯行。綜合山陰放送等日媒報導，日本警方表示，遭到逮捕的是居住在岡山縣真庭市的一名41歲男性公司職員。25日下午3時左右，男子在松江市一處商業設施內，從背後接近一名居住在島根縣東部的10多歲少女，並使用裝有自己精液的噴霧瓶朝她噴灑。警方指出，該名男子涉嫌觸犯暴行罪。男子使用的是一個長約7公分的透明塑膠噴霧瓶，犯案後隨即搭上停放在商場的汽車逃離現場。商場工作人員約在下午3時30分報警，表示發生「女性遭人潑灑體液」的事件。警方除向少女了解事發經過，也調閱商場監視器畫面，進而鎖定涉案男子駕駛的車輛。警方展開追查後，在松江市另一間店舖發現男子的汽車，隨後在店內找到本人並要求其同行接受調查。男子在警局偵訊時坦承「朝她噴了精液」，警方因此於當晚11時過後將他逮捕。警方調查發現，男子與受害少女互不相識，目前正進一步釐清犯案動機及詳細經過，同時調查男子是否涉及其他類似案件、是否還有其他受害者。