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▲已故「中國流行樂教父」劉歡小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

中國歌手劉歡9月25日上午9時52分，在家人陪伴下於上海病逝，享年63歲。過去劉歡曾在節目上提到自己股骨頭缺血性壞死，連要走100公尺都難，最後受不了才去動手術，當時他講得雲淡風輕，直呼換人工關節也挺好，「第一不會死人、第二不會殘疾。」樂觀面對病況，讓人心疼。劉歡生前在節目上聊到自己的股骨頭缺血性壞死，雖可以靠保守的療法維持日常生活，但後來他連走100公尺都難，「超過100公尺這腿就要拖著，就難過了，實在影響生活質量，才想把手術做了就算了。」劉歡說做手術也沒什麼大不了，「第一不會死人，第二不會殘疾，不過是不能走長路。」劉歡還說，他是自己給自己診斷，也沒看醫生，只有上網查，交叉比對自己的狀況，感覺八九不離十，主持人問怎麼能知道就是這個病，劉歡說，「當你長時間待在屋子裡，連一星期不下樓，抱著電腦，很多事都會搞明白。」劉歡大學就讀北京國際關係學院法國文學專業，因熱愛音樂在1985年首都高校英語、法語歌曲大賽中脫穎而出，自此走上音樂之路。他一生創作、演唱許多膾炙人口的作品，不只活躍於樂壇，也長年投身音樂教育。生 日：1963年8月26日過 世：2026年9月25日（63歲）配 偶：盧璐子 女：劉一絲出 道：1987年演唱電視劇《雪城》主題曲〈心中的太陽〉代表作：《彎彎的月亮》、《千萬次的問》、《你是這樣的人》、《愛之無奈》、《帶著地球去流浪》得獎記錄：1996年獲得「中國十大歌手獎」和「中國十大詞曲作家獎」2000年斬獲中國歌曲排行榜傑出成就獎2003年獲第四屆中國金唱片獎評審團大獎2013年獲得第17屆北京影視春燕獎最佳電視劇歌曲獎