中秋節暨教師節連續假期第三日，今（27） 截至上午11時，國道壅塞路段主要為國1北向東湖-五堵、大雅系統-台中系統、國1高架北向堤頂-汐止端、國5北向宜蘭-坪林，其中宜蘭-頭城目前車速不到20公里/小時呈現紫爆，其餘路段大致行車順暢。
今日上午國道發生多起事故，導致車輛回堵影響整體車流。10時24分國1北向342.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵3公里；10時43分於國1北向223.5公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時54分排除，造成後方車流回堵3公里；10時51分於國1北向225公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時56分排除，造成後方車流回堵3公里。
高公局預判今日下午重點壅塞路段國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、茄苳-寶山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
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高公局預判今日下午重點壅塞路段國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、茄苳-寶山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。