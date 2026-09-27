適逢中秋連假，許多民眾規劃出國旅遊或跨縣市遠行，皮克敏手遊《Pikmin Bloom》的玩家們也在海外大抓特抓，這時遊戲中極其稀有的物資「探險無人機」與「愛心精華（特殊精華）」就能發揮作用，平時因為無法在商店常態購買，常讓許多玩家陷入捨不得使用的「囤物症」泥沼，本文特別整理這兩大道具的核心使用時機與效益秘訣，讓玩家在連假出遊期間發揮道具的最大價值。
出國玩皮克敏必備 探險無人機「1秒救援」
《Pikmin Bloom》中，「探險無人機」擁有無視地圖距離、達成「1秒瞬間完成探險」的功能，最完美的使用時機正是「跨國或跨縣市的遠程任務」，玩家在中秋連假出國旅遊或出差時，常會在機場、海外特殊景點留下花苗或水果，回國後才驚覺若派皮克敏徒步去拿，要花上幾10天甚至幾百天，此時點擊一架無人機就能省去漫長等待。
除了拿取花苗與水果外，探險無人機另一個常被忽略的用法是「拿取滿心禮盒」。玩家在國外捕捉到的皮克敏，若回國後才透過日常互動練滿 4 顆紅心，皮克敏必須獨自「走路回海外出生地」領取飾品；面對這種長途跋涉的「回娘家」任務，使用無人機即可讓皮克敏帶著特色飾品瞬間彈回身邊。
海外「強行拔飾品」 愛心精華暴力速成法
《Pikmin Bloom》「愛心精華」則是能瞬間讓皮克敏友好度暴增一整顆紅心的，被視為衝刺時間限制的特效藥，若在中秋連假期間於國外美術館、山頂等稀有地點抓到「限定皮克敏」，為了避免回國後還要動用無人機救援，最佳解法是在回國前「直接砸下4顆愛心精華」，讓皮克敏在當地直接滿心，並當場從當地出發拿取禮物飾品。
此外，愛心精華也是每個月活動衝刺的關鍵。當月活動皮克敏在挑戰活動蘑菇時享有極高的攻擊力加成，若一抽到當月造型就立刻用愛心精華灌滿，能瞬間化身即戰力，幫助打蘑菇隊伍搶下大果實。
資深玩家私房技巧 餵食順序讓花瓣效益翻倍
資深《Pikmin Bloom》玩家也特別提醒，餵食愛心精華時，千萬不要在皮克敏呈現「葉子」狀態時直接餵食，正確的做法是先餵食一顆普通白精華，讓皮克敏頭頂從葉子轉為「花苞」，接著在花苞狀態下餵食愛心精華，就能讓皮克敏吐出的白花瓣數量變成2倍。
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《Pikmin Bloom》中，「探險無人機」擁有無視地圖距離、達成「1秒瞬間完成探險」的功能，最完美的使用時機正是「跨國或跨縣市的遠程任務」，玩家在中秋連假出國旅遊或出差時，常會在機場、海外特殊景點留下花苗或水果，回國後才驚覺若派皮克敏徒步去拿，要花上幾10天甚至幾百天，此時點擊一架無人機就能省去漫長等待。
除了拿取花苗與水果外，探險無人機另一個常被忽略的用法是「拿取滿心禮盒」。玩家在國外捕捉到的皮克敏，若回國後才透過日常互動練滿 4 顆紅心，皮克敏必須獨自「走路回海外出生地」領取飾品；面對這種長途跋涉的「回娘家」任務，使用無人機即可讓皮克敏帶著特色飾品瞬間彈回身邊。
《Pikmin Bloom》「愛心精華」則是能瞬間讓皮克敏友好度暴增一整顆紅心的，被視為衝刺時間限制的特效藥，若在中秋連假期間於國外美術館、山頂等稀有地點抓到「限定皮克敏」，為了避免回國後還要動用無人機救援，最佳解法是在回國前「直接砸下4顆愛心精華」，讓皮克敏在當地直接滿心，並當場從當地出發拿取禮物飾品。
此外，愛心精華也是每個月活動衝刺的關鍵。當月活動皮克敏在挑戰活動蘑菇時享有極高的攻擊力加成，若一抽到當月造型就立刻用愛心精華灌滿，能瞬間化身即戰力，幫助打蘑菇隊伍搶下大果實。
資深《Pikmin Bloom》玩家也特別提醒，餵食愛心精華時，千萬不要在皮克敏呈現「葉子」狀態時直接餵食，正確的做法是先餵食一顆普通白精華，讓皮克敏頭頂從葉子轉為「花苞」，接著在花苞狀態下餵食愛心精華，就能讓皮克敏吐出的白花瓣數量變成2倍。