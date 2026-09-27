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▲李夢（如圖）否認難搞、耍大牌等傳聞。（圖／翻攝自微博）

中國女星李夢在陸劇《蘭香如故》中憑著正宮惡女「趙星棠」一角演技封神，然而出道至今，她屢次爆出耍大牌爭議，甚至遭幕後人員爆料，拍攝《墨雨雲間》時，開機首日遲到數小時惹怒製片于正，黑歷史把不少劇組嚇跑；近日，李夢受訪時澄清沒有耍大牌，「但是我覺得我不能透過我自己把這話說出來，我得透過實際行動或是作品。」成為一名好的演員來證明一切。李夢演出多部戲劇作品，近日在《蘭香如故》中飾演惡女「趙星棠」，精湛演技備受觀眾好評。隨著人氣飆升，李夢過去「耍大牌」爭議也被翻出，不僅被工作人員爆料，拍攝《墨雨雲間》時遲到，導致其搭檔男演員只能在現場反覆走戲等待，讓製片人氣到當場開罵，于正也證實李夢難搞，不背台詞、為了找道具遲到等。另外，2015年李夢獲邀出演《白鹿原》中的「白靈」一角，然而開拍兩個多月、完成40多場戲後，她卻突遭換角，導致已拍攝的素材全部作廢，劇組損失高達上千萬元。當時業內盛傳，她因頻繁遲到、擅自改詞加戲而與劇組鬧僵，才導致被臨時撤換。而演員張頌文也曾在綜藝節目《我就是演員》中分享，李夢在拍《隱秘的角落》中一場削蘋果的戲時，因對自己的即興表演頗滿意，竟堅持要求道具組找一個「完全相同」的蘋果，讓道具組被迫跑遍滿城尋找。面對各種各樣的輿論，李夢曾在採訪中承認自己年輕時性格有缺陷、過於自我，忽視了劇組是團隊合作。近日再度被問到外傳她「難搞」是否產生困擾？李夢坦言：「困擾肯定有，比如說接不到戲、沒有人相信你、怕你影響到劇組拍攝。」但是她澄清自己並未耍大牌或難搞，「但是我覺得我不能透過我自己把這話說出來，我得透過實際行動或是作品，等到有天自己做好了，也許就不用解釋了，演員這個賽道上我希望能做到最好。」李夢在《蘭香如故》中被劉學義抓姦在床，回家後遭到父親訓斥、被賞巴掌，她滿臉委屈卻強裝堅毅，眼淚在眼眶中打轉，憋不住了才一次崩潰，超強演技讓人看了起雞皮疙瘩，紛紛誇讚「看了李夢演戲之後，可以確定AI演員是無法取代人類演員的。」認為演技甚至壓過女主角譚松韻。