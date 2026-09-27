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國民黨高雄市長候選人柯志恩日前拜會寬宏藝術，向董事長林建寰請益高雄下一階段演唱會經濟，從城市品牌、場館規劃到交通、旅遊整合深入交流。柯志恩表示，演唱會經濟不能只看「辦了幾場、來了多少人」，更要從產業第一線了解需求，讓政府把場館、交通、旅宿、餐飲與城市行銷串起來，將人潮轉化為城市商機。柯志恩表示，自己過去擔任《世界真奇妙》及《娛樂新聞》等節目主持人，對演藝產業並不陌生；走入學術教育與公共事務後，更讓她體會政府應該做的，是理解產業需求、協助解決問題。此次特別向長期站在展演產業第一線的寬宏藝術請益，就是希望從業者經驗找出高雄下一階段的解方。林建寰也指處，高雄除了持續爭取國際藝人演出，也應思考打造具有高雄辨識度、可以長期經營的品牌活動，讓高雄不只是國際巡演的一站，而能成為值得專程前來的展演目的地。林建寰也認為，高雄除了大型場館，中型場地及完整配套同樣重要；現有場地大多為戶外沒有固定屋頂，大型演出裝台、拆台都須額外預留時間，場館使用效率與未來承接量也必須納入規劃。柯志恩表示，這些都是「演唱會經濟2.0」必須面對的問題。未來除了持續深化大港開唱等既有品牌，也要協助更多具有高雄特色的活動逐步成形，並把場館、交通、航空、旅宿、餐飲、旅行業與城市行銷整合起來，讓高雄從「辦演唱會的城市」，進一步成為「值得為了一場活動專程來到高雄的城市」。柯志恩強調，高雄下一階段需要的，不只是會辦活動、會做建設的市長，更需要真正懂產業、懂城市，也知道政府如何與企業合作、把不同資源串起來的市政團隊。這次向寬宏藝術請益，就是要把產業第一線的問題給釐清、把解方想具體，未來才有能力替高雄持續爭取國際級演出，並把一次次的人潮真正留下來，成為高雄的城市能量。「真正的成功，不只是幾萬人進場，而是活動結束，人潮不散；演唱會散場，錢潮留下。」柯志恩表示，從大港出發，讓世界聽見高雄，更要讓世界因為高雄而來。