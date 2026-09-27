我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市長參選人李四川明將在深坑區成立區域競選總部，卻傳出區黨部不小心把海報貼在公所外牆，被質疑違反選罷法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（27）日表示，行政人員、公務人員應會遵守行政中立，「有處理就好」。李四川明天將在深坑區成立區域競選總部，但區黨部將宣傳海報張貼在公所的外牆，有違反選罷法疑慮，但隨後海報遭到移除，國民黨深坑黨部則稱，依規辦理。蘇巧慧上午出席「彭佳芸x蘇巧慧三重聯合競選總部成立大會」，並於受訪時說，海報到底是誰貼的，也不是很清楚，有可能是國民黨的支持者去貼的；他說，市政府的行政人員、公務人員，大家都應該會遵守行政中立的原則，所以有處理就好了。針對與彭佳芸成立聯合競總，蘇巧慧表示，佳芸是一位非常專業的主播、新聞人，從主播台走進了市議會，這兩屆八年的表現也都有目共睹，不但問政專業，地方的服務也非常到位，尤其彭專注婦幼議題，在地方跟他一樣，「溫暖、會做事」，所以他們兩人非常合得來、聊得來，且這幾年在黨部工作的時間，他是黨部主委，彭是婦展會會長，大家配合得很好，讓女力可以大大地來發揮。蘇巧慧提到，現在與三重議員、立委李坤城配合下，希望打造「三重 2.0」，也就是第二行政中心要加速，同時三重聯醫第三醫療大樓也要馬上接著進行，未來還有銀新未來城，甚至是新北市第二總圖，也都選擇在三重這裡來發展，「大家可以看到，三重很快又會煥然一新、再升一級」。