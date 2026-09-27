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▲告五人（如圖）二度攻蛋，首次挑戰連唱三場，團員們既興奮且充滿感激。（圖／相信音樂提供）

人氣樂團告五人將於11月舉辦「在這裡@century」世界巡迴演唱會，日前宣布11月6日加場後，售票系統卻在原訂開賣時間頻傳災情，因此決定延期至今（27）日中午搶票。門票一開賣，許多粉絲湧入拓元搶票，目前已全數完售，展現超強魅力。這也是告五人首度挑戰在台北小巨蛋連唱3場，他們日前也宣布將祭出5大驚喜，包括場次無極限、聲光無極限、曲目無極限、里程無極限，以及未來無極限。告五人演唱會11月7日、11月8日場次，日前開賣秒殺一張票都不剩，因此公司宣布11月6日再唱一天，原訂門票9月20日下午2點於拓元售票開賣，卻因售票系統異常，決定把售票時間往後至今日中午12點。加場門票開賣後，短短時間便全數完售，記者實際點開拓元售票，皆顯示已售完。事實上，告五人之前自己親自上線搶票，深深感受到搶票的緊張刺激，所以得知售票系統狀況後，不希望讓大家在系統不穩定的情況下苦戰，便決定「將錯就對」把售票時間延後一週，讓大家有更充裕的時間準備，消息一出，不少歌迷紛紛鬆了一口氣，直呼不愧是最寵粉的告五人。告五人二度攻蛋，首次挑戰連唱三場，團員們既興奮且充滿感激，感性表示，「能夠一步步走到這裡，全是因為歌迷一路上毫無保留的支持，連唱三場對我們的體力與狀態都是挑戰，但只要想到能在舞台上多陪伴大家一晚，一切都非常值得！」日前記者會上，公司也送上神秘大禮「在這裡‧世紀無限卡」，象徵開啟五大無極限的支援，包括場次無極限、聲光無極限、曲目無極限、里程無極限，以及未來無極限。當時告五人被問到萬一唱太嗨不小心超時該怎麼辦？三人豪氣回答：「為了讓歌迷聽得過癮，曲目無極限！我們已經做好心理準備了，只要曲目到位，錢也必須到位。」