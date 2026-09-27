迎戰秋冬國旅熱潮，苗栗縣政府與中央交通部觀光署推出多重住宿補助與地方加碼方案，自10月1日起，凡前往苗栗享用國旅補助的民眾，除了中央平日住宿折抵與生日券優惠外，還能額外領取限量2萬組的500元「苗栗幣」（1點可折抵新台幣1元），不論是想折抵房價、品嚐在地美食、買伴手禮，或是帶孩子免費暢玩樂園，這篇懶人包一次打包所有省錢秘訣。
🟡補助重點一覽表：中央獎助＋地方加碼
10月1日起苗栗國旅補助加碼，除平日入住最高折抵3,200元，可再拿限量2萬組500元苗栗幣（1點可折抵新台幣1元），以下申請步驟、苗栗幣APP用法、Taiwan PASS與尚順育樂世界免費門票攻略，還有3大秋季農遊路線一次看。
🟡「國旅補助」平日住宿與生日券最高折3,200元
交通部觀光署推動的「國旅平日住宿獎助」於9月1日至11月30日登場（適用於週日至週四，不含國定假日及連假）。
◾平日住宿優惠：一般地區平日入住第1晚最高折抵800元，連續入住第2晚最高再折1,200元，每人最高可享2,000元折抵。兩晚不一定要住同一家旅宿，但入住日期必須連續。
◾生日券疊加：幸運抽中生日券的幸運兒，入住時可再折抵最高1,200元。與平日住宿獎助併用後，單人最高可省下3,200元住宿費。
🟡10月起加碼！500元「苗栗幣」領取與使用攻略
為了吸引國內旅遊人潮，苗栗縣政府自2026年10月1日至12月31日推出加碼回饋，限量發放20,000組500元苗栗幣。
◾領取資格：入住苗栗合法旅宿並符合中央國旅平日住宿獎助資格者即可領取，採取「先入住、先登記、先領取」原則，額滿為止。
◾領取方式：手機下載「苗栗幣APP」並完成會員註冊即可申請領取。
◾使用範圍：苗栗幣1點等於1元現金抵用券，若入住的旅宿為特約店家，可直接折抵房價；亦可用於縣內高達375家合作特約店家，涵蓋美食餐飲、在地伴手禮、零售與觀光體驗，旅客可開啟APP內的「好康地圖」即時搜尋周邊合作店家。
🟡親子同遊必看！樂園免費玩與交通票券省錢密技
為鼓勵民眾體驗國旅魅力，交通部觀光署特別推出「115年樂園留宿入園活動」，結合平日住宿獎助與樂園點數回饋。參加活動先至「國旅住宿補助申請系統」完成登記並取得獎助資格，並於115年9月1日至11月30日期間的平日（週日至週四）入住合作旅宿；入住日期不得為活動公告不適用日期。待旅宿業者完成住宿資料登錄後，即可申請樂園點數，經系統驗證通過後，點數將自動發放至會員帳號，可用於兌換樂園票券。
1、尚順育樂天地、西湖渡假村免費門票
參與國旅平日住宿獎助並完成登錄者，可獲得最高2,000點樂園點數：
尚順育樂天地：位於頭份市的全台最大全室內主題樂園，憑800點即可兌換遊園券1張（含飛行劇院全館套票體驗），或兌換攀岩走壁動能特區雙人體驗券1組。
西湖渡假村：憑350點可兌換門票1張，再加贈2027年賞螢門票。
2、Taiwan PASS雙省方案
搭乘大眾運輸前往苗栗的旅客，可選擇以5折優惠購買原價2,500元的Taiwan PASS台鐵版（含台鐵3日周遊卷、捷運與景區接駁）；或選擇領取1,500元平日住宿抵用券，該抵用券可與平日住宿優惠及生日券同時合併使用。
🟡苗栗縣政府推薦：秋季3大精選農遊路線
苗栗縣政府農業處特別規劃了3條在地深度農遊路線，帶領遊客深入山城與農村。
1、薑麻園＋雙潭親子農遊線：前往薑麻園休閒農業區遠眺山景、品嚐特色薑料理，再造訪三義雙潭體驗陶藝與客家擂茶，非常適合親子家庭體驗。
2、舊山線＋雙潭山城線：打卡勝興車站、龍騰斷橋並體驗舊山線鐵道自行車，順遊體驗在地茶文化、藍染與手作活動。
3、花果慢旅線：走訪卓蘭壢西坪欣賞花卉與果園，品嚐農村在地料理，安排兩天一夜慢活之旅。
🟡苗栗「國旅補助」常見熱門問題
Q：苗栗幣可以換成現金嗎？
A：不行，苗栗幣為數位消費抵用券，僅限於指定特約店家折抵房價或消費使用，無法兌換現金。
Q：透過Agoda或Booking.com訂房可以使用補助嗎？
A：不行！透過國際訂房平台（如Agoda、Booking.com、Airbnb等）、入住非合作旅宿、團體旅遊或於假日（週五、週六及國定連假）入住者，均不適用國旅補助折抵。
Q：申請補助的順序有差嗎？
A：有！需要遵守「先入住，後申請」原則，確定入住並於中央系統完成登錄退房後，再依序領取苗栗幣與樂園點數，避免因順序錯誤導致資格不符，各項農事體驗與手作DIY亦建議提前向業者預約。
資料來源：苗栗縣政府
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10月1日起苗栗國旅補助加碼，除平日入住最高折抵3,200元，可再拿限量2萬組500元苗栗幣（1點可折抵新台幣1元），以下申請步驟、苗栗幣APP用法、Taiwan PASS與尚順育樂世界免費門票攻略，還有3大秋季農遊路線一次看。
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補助項目
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優惠內容
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適用對象與期間
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疊加方式
|中央平日住宿獎助
|第1晚折800元，連住第2晚再折1,200元（最高折2,000元）
|9/1至11/30平日入住（週日至週四）
|可與生日券、苗栗幣併用
|生日券獨享優惠
|每張最高折抵1,200元
|抽中生日券者（9/1至11/30）
|可與平日住宿補助疊加，最高省3,200元
|苗栗幣地方加碼
|入住送500元苗栗幣（限量2萬組）
|10/1至12/31符合中央平日補助者
|可折抵特約旅宿房價或375家店家消費
|Taiwan PASS雙省
|台鐵版5折（1,250元）或領1,500元住宿抵用券二選一
|9/1至12/31
|1,500元住宿券可與平日獎助併用
|樂園留宿免費玩
|憑樂園點數兌換尚順育樂天地或西湖渡假村門票
|9/1至11/30完成住宿登錄者
|最高可領2,000點
交通部觀光署推動的「國旅平日住宿獎助」於9月1日至11月30日登場（適用於週日至週四，不含國定假日及連假）。
◾平日住宿優惠：一般地區平日入住第1晚最高折抵800元，連續入住第2晚最高再折1,200元，每人最高可享2,000元折抵。兩晚不一定要住同一家旅宿，但入住日期必須連續。
◾生日券疊加：幸運抽中生日券的幸運兒，入住時可再折抵最高1,200元。與平日住宿獎助併用後，單人最高可省下3,200元住宿費。
🟡10月起加碼！500元「苗栗幣」領取與使用攻略
為了吸引國內旅遊人潮，苗栗縣政府自2026年10月1日至12月31日推出加碼回饋，限量發放20,000組500元苗栗幣。
◾領取資格：入住苗栗合法旅宿並符合中央國旅平日住宿獎助資格者即可領取，採取「先入住、先登記、先領取」原則，額滿為止。
◾領取方式：手機下載「苗栗幣APP」並完成會員註冊即可申請領取。
◾使用範圍：苗栗幣1點等於1元現金抵用券，若入住的旅宿為特約店家，可直接折抵房價；亦可用於縣內高達375家合作特約店家，涵蓋美食餐飲、在地伴手禮、零售與觀光體驗，旅客可開啟APP內的「好康地圖」即時搜尋周邊合作店家。
為鼓勵民眾體驗國旅魅力，交通部觀光署特別推出「115年樂園留宿入園活動」，結合平日住宿獎助與樂園點數回饋。參加活動先至「國旅住宿補助申請系統」完成登記並取得獎助資格，並於115年9月1日至11月30日期間的平日（週日至週四）入住合作旅宿；入住日期不得為活動公告不適用日期。待旅宿業者完成住宿資料登錄後，即可申請樂園點數，經系統驗證通過後，點數將自動發放至會員帳號，可用於兌換樂園票券。
1、尚順育樂天地、西湖渡假村免費門票
參與國旅平日住宿獎助並完成登錄者，可獲得最高2,000點樂園點數：
尚順育樂天地：位於頭份市的全台最大全室內主題樂園，憑800點即可兌換遊園券1張（含飛行劇院全館套票體驗），或兌換攀岩走壁動能特區雙人體驗券1組。
西湖渡假村：憑350點可兌換門票1張，再加贈2027年賞螢門票。
2、Taiwan PASS雙省方案
搭乘大眾運輸前往苗栗的旅客，可選擇以5折優惠購買原價2,500元的Taiwan PASS台鐵版（含台鐵3日周遊卷、捷運與景區接駁）；或選擇領取1,500元平日住宿抵用券，該抵用券可與平日住宿優惠及生日券同時合併使用。
🟡苗栗縣政府推薦：秋季3大精選農遊路線
苗栗縣政府農業處特別規劃了3條在地深度農遊路線，帶領遊客深入山城與農村。
1、薑麻園＋雙潭親子農遊線：前往薑麻園休閒農業區遠眺山景、品嚐特色薑料理，再造訪三義雙潭體驗陶藝與客家擂茶，非常適合親子家庭體驗。
2、舊山線＋雙潭山城線：打卡勝興車站、龍騰斷橋並體驗舊山線鐵道自行車，順遊體驗在地茶文化、藍染與手作活動。
3、花果慢旅線：走訪卓蘭壢西坪欣賞花卉與果園，品嚐農村在地料理，安排兩天一夜慢活之旅。
🟡苗栗「國旅補助」常見熱門問題
Q：苗栗幣可以換成現金嗎？
A：不行，苗栗幣為數位消費抵用券，僅限於指定特約店家折抵房價或消費使用，無法兌換現金。
Q：透過Agoda或Booking.com訂房可以使用補助嗎？
A：不行！透過國際訂房平台（如Agoda、Booking.com、Airbnb等）、入住非合作旅宿、團體旅遊或於假日（週五、週六及國定連假）入住者，均不適用國旅補助折抵。
Q：申請補助的順序有差嗎？
A：有！需要遵守「先入住，後申請」原則，確定入住並於中央系統完成登錄退房後，再依序領取苗栗幣與樂園點數，避免因順序錯誤導致資格不符，各項農事體驗與手作DIY亦建議提前向業者預約。
資料來源：苗栗縣政府