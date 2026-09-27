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有網友昨（16）晚在新竹市區路口「捕獲野生」民進黨新竹市長參選人莊競程，與太太方心慧一起騎著機車穿梭在新竹街頭，夫妻倆低調現身的模樣，讓網友直呼「太接地氣」。網友分享，當時他停在紅綠燈前，沒想到一旁機車上的莊競程突然轉過頭來打招呼，讓他當場嚇到，笑著發文表示，「停個紅綠燈，莊競程突然轉頭跟我打招呼，我直接嚇到」；貼文曝光後，莊競程親自留言回應：「哈哈哈！中秋節快樂喔」，意外讓這場街頭巧遇變成參選人與網友之間的即時互動。讓網友注意的是，莊競程與方心慧騎機車出門，沒有競選車隊，也沒有隨扈陪同，有網友好奇問，「看起來莊競程是不是沒在用導航啊？」，也有人笑稱「居然是用機車」、「我以為市長候選人都坐車，居然是機車族」；不少網友也留言直呼，「太可愛了吧，民進黨市長候選人也太接地氣」。事實上，這並不是莊競程第一次被捕獲以低調方式出現在新竹街頭，過去他也曾在好市多採買時被捕獲，更多次與方心慧一同掃街、走進市場與社區，與市民面對面互動；此外，在昨日下午，莊競程也與家人一起現身巨城周邊路段徒步掃街，沿途與市民互動、打招呼。