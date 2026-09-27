我是廣告 請繼續往下閱讀

賽事階段 勝方 比數 敗方 七局比分 準決賽 張本智和/篠塚大登(日本) 4:3 溫瑞博/向鵬(中國) 9-11、6-11、11-6、1-11、12-10、11-7、11-4 準決賽 黃友政/林詩棟(中國) 4:1 松島輝空/戶上隼輔(日本) 11-13、12-10、11-6、11-9、11-6 金牌戰 黃友政/林詩棟(中國) 18:00 張本智和/篠塚大登(日本) 尚未進行

2026年名古屋亞運桌球男雙準決賽上演驚天逆轉秀！日本組合張本智和與篠塚大登在總局數1：3落後、且第5局陷入3：9絕境的情況下，奇蹟般連趕3局，最終以4：3淘汰中國組合溫瑞博與向鵬，強勢挺進男雙金牌戰。在前一天的男單1/4決賽中，世界排名第4的張本智和意外以3：4敗給世界排名第344位的伊朗老將阿拉米揚，引發日本媒體猛烈抨擊，讓剛幫助日本奪下睽違60年男團金牌的他，風評瞬間跌入谷底。這場男雙準決賽對張本智和而言無疑是關鍵的救贖之戰。開局日本組合狀態不佳，前4局以1：3落後，第4局甚至被打出一波1比11的懸殊比分。進入關鍵第5局，中國組合一度取得9：3的大幅領先，眼看勝利在望卻出現心態波動，處理球變得緊繃。張本智和與篠塚大登把握機會連續追分，在6：8、7：9落後時，張本智和連續搶攻得手扳平比分，並以12：10逆轉拿下第5局。隨後日本組合氣勢大振，再以11：7拿下第6局逼入決勝局。搶七大戰中，日本組合一路領先，最終以11：4帶走勝利，完成不可思議的超級大逆轉。另一場男雙準決賽，大會頭號種子中國組合黃友政與林詩棟展現穩健實力，以4：1擊退日本組合松島輝空與戶上隼輔。本屆亞運身兼四項的林詩棟，挺住了超負荷的體能考驗；反觀同樣身兼四項的日本新星松島輝空，在男單、男雙與混雙皆提前出局，賽後坦言體能已達極限，整屆亞運僅收穫一面男團金牌。男雙金牌戰將再次上演「中日大戰」，由黃友政與林詩棟迎戰士氣高昂的張本智和與篠塚大登。