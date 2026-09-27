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◼︎台北市9月28日停水範圍

▲台北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月28日停水範圍

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月28日停水範圍

▲台中市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月28日停水範圍

▲高雄市9月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

繼續休中秋連假也要記得儲水！據台灣自來水公司最新公告，9月28日（週一）教師節在共4縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，最長停水時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月28日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：9月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月28日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月28日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：民族東路252巷(直接用水戶:停水7戶)🕦影響時間：9月28日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：9月28日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街66號至70號、溪尾街60巷9及11號、自強路四段51號53號及53號之１(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：9月28日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)、14號至52號(雙號側)(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：9月28日10時至15時(共5小時)📍停水地區中和區：中山路二段482巷及立言街48號旁巷內(直接用水戶:停水5戶)🕦影響時間：9月28日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月28日09時至12時30分(共3小時半)停水原因：忠義二加壓站更換流量計停水施工📍停水地區三峽區：白石鞍產業道路、白雞路、紫和路、紫微路。新北市/三峽區/白石鞍產業道路、白雞路、紫和路、紫微路。🕦影響時間：9月28日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：漢口路一段、何厝東一街、何厝東二街、何厝街、四川路。🕦影響時間：9月28日09時至15時(共6小時)停水原因：供水改善工程📍停水地區大寮區：崇明街、民安街、民富街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。