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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前上資深媒體人王偉忠的廣播專訪引發關注，影片點閱率突破200萬人次。前立委沈富雄為此事在政論節目槓上主持人趙少康，兩人在節目上吵翻，對此，趙少康今（27）日赴基隆挺市長謝國樑時表示，「我們是媒體」，不管藍綠白，只要人物有新聞性就會邀請。沈富雄認為王偉忠沒有意識到自己在選戰中扮演的角色，因為沈伯洋在節目上的說法，會被綠營拿去包裝後再擴大宣傳。但趙少康則持不同看法，覺得媒體不該因為擔心候選人的受訪片段被操作，就不邀請對方上節目。由於看法不同，兩人一度在節目上激辯。趙少康說，其實在沈伯洋上王偉忠節目前一個月，就已經邀請蔣萬安專訪，但因為那時議會還在總質詢。蔣萬安很願意專訪、也承諾會接受專訪，目前還在排時間，未來還會有6至7位縣市長參選人會上王偉忠的節目專訪。只是王偉忠的專訪怎會引發這麼大的迴響？趙少康認為，因為王偉忠也是藝人，所以和沈伯洋產生很大的反差，如果都是同質性的人可能效果就不會這麼好。