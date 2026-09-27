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內行人揭真相：每日限購1包「不然哪輪得到你」

▲好市多會員發文討論冷凍藍莓是否退燒。（圖／翻攝畫面）

好市多藍莓改小包裝變179元！新款評價兩極

▲好市多冷凍藍莓改賣小包裝800公克規格，不少會員認為困擾。（圖／翻攝畫面）

全民瘋搶藍莓？會員直言：又不是仙丹

全台門市搶貨實況：有的現貨滿滿、有人連去5次槓龜

美式賣場好市多（Costco）前陣子掀起冷凍藍莓搶購潮，許多會員常抱怨一包難求、只能看到空箱，然而，昨（26）日有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，去賣場看到冷凍智利藍莓（800公克裝）售價179元還有貨，直言「大家出去玩了藍莓沒人愛」。，否則可能等到下輩子都買不到。好市多藍莓成為必搶熱門商品，不過昨（26）日有會員在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，直指好市多「亞細亞田園冷凍智利藍莓」（800公克裝）售價179元還有貨，「大家出去玩了藍莓沒人愛」。貼文曝光後，立刻引來大批內行會員留言討論，指出價格牌上寫有小字「每日每卡限購1組」，並不是好市多冷凍藍莓失寵了，而是因為有嚴格限購令。網友直言：「不是沒人買，是因為有限購一包，不然哪輪得到你買」，其他人則緩頰：「限購一包已經很久了，平常大順10:30就只看到空箱子而已，版主肯定是覺得這個時間還能看到很稀奇」；也有網友拿其他通路相比：「跟全聯的比，（好市多）實在超便宜的，就是限購一包實在ooxx，泥馬至少2包。」。好市多藍莓除了持續限購之外，不少常客注意到該款冷凍藍莓改包裝，不僅容量變少，，單價變高了一些，也少了夾鏈袋封口設計。對於改成小包裝還限購1包的策略，眾人看法呈現極度兩極。支持派大讚人人有份不會暴動，笑稱「因為變小包，好市多庫存數量x2可賣」、「限購+改小包，讓更多的人能買到」。反對派則抱怨浪費時間又麻煩：「一堆東西搞限量還改小包裝，真的很麻煩」、「浪費時間，量不夠就補量就好了，包裝改小不就跟原本的初衷背道而馳」。對於藍莓狂熱現象，也有人跳出來呼籲理性看待，網友直言：「冷凍藍莓沒想像中的神，它不是仙丹，充其量只是好一點的冷凍水果而已，搞不懂大家搶什麼，都被帶風向了」；其他人也表示：「跟之前衛生紙一樣，沒人搶就不會有人要搶，後來吃起來吃了快三個月，發現其實沒什麼效果都是吹出來的」。由於許多營養師與專家都曾指出，藍莓被譽為「抗氧化超級水果」，主因其富含花青素等多酚類物質，具有護眼、保護心血管與預防失智等功效，因而長期備受養生族群青睞。好市多冷凍藍莓熱賣至今，各地門市戰況不一，買到的人回報：「北投店滿滿的」、「剛回來，真的整個很滿」、「中壢店有」。但在許多門市仍是一包難求：「高雄大順店這兩個月中午後一點至兩點多去了五次，都沒有買到過」；另有許多會員提到台南、新莊、南崁等門市下午往往早已被搶光。