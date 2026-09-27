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一天雨量超過整個9月 大牟田灌274毫米

晚間恐再炸每小時60毫米 嚴防淹水土石災害

日本九州北部遭秋雨鋒面猛烈轟炸，發達雨雲不斷移入，多地短短一天的降雨量就超越往年整個9月平均值。福岡、佐賀、長崎及熊本部分地區已發布「警戒等級4」相關災害警報，氣象廳警告27日晚間前仍可能出現每小時60毫米的猛烈降雨，須嚴防土石災害、低窪地區淹水及河川氾濫。根據日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，秋雨鋒面持續滯留，暖濕空氣不斷流向鋒面，使九州北部大氣狀況不穩定，發達雨雲接連形成並移入。截至27日中午，長崎縣雲仙市一處雨量計測得1小時49毫米降雨，熊本縣南阿蘇村也出現每小時40毫米的強降雨。各地累積雨量更加驚人。截至27日中午的24小時內，福岡縣大牟田市降雨量達274毫米，約為當地往年9月整月平均雨量的1.6倍。長崎機場24小時累積雨量也達195毫米，熊本縣山鹿市174.5毫米，兩地同樣僅用一天時間，就超越往年9月整月平均降雨量。受到連日豪雨影響，福岡、佐賀、長崎及熊本部分地區已發布4級土石災害危險警報；福岡與熊本部分地區另發布4級大雨危險警報，災害風險持續升高。熊本市擔憂可能發生大雨及土石流災害，於27日上午7時15分對全市31萬5456戶、74萬822人下達避難指示。根據第4級警戒資訊，當局呼籲所有人立即從危險地點撤離。佐賀縣太良町同樣因發布第4級土石流災害危險警報，於上午5時24分對町內3191戶、7620人下達避難指示，呼籲所有人立即從危險區域撤離。氣象廳預測，九州北部27日晚間前仍可能出現伴隨雷電的局部強降雨，最猛烈時每小時雨量可達60毫米。由於部分地區土壤已吸收大量水分，加上河川水位升高，即使雨勢暫時減弱，仍須嚴防土石災害、低窪地區淹水及河川氾濫。氣象廳呼籲民眾密切注意地方政府發布的避難資訊及周遭環境變化，避免接近河川、山坡等危險區域，並儘可能待在安全場所。