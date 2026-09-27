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先別急著刪照片！App可能偷偷占掉數十GB

▲天天使用的App可能愈用愈肥，有民眾分享，把手機裡部分App刪除後重新安裝，竟一口氣多出近100GB空間。（圖／NOWnews資料照片）

先查「iPhone儲存空間」哪個App最肥一眼就知道

「卸載App」跟「刪除App」差很多別按錯

LINE別跟著亂刪！先清快取比較安全

▲LINE官方提供清除快取3步驟，讓用戶可以快速釋放大量儲存空間。（圖／手機截圖）

iPhone容量經常出現「儲存空間不足」？問題可能不只出在照片、影片，天天使用的App也可能愈用愈肥，有民眾分享，把手機裡部分App刪除後重新安裝，一口氣多出近100GB空間，其實App使用過程中會產生文件、資料及快取內容，Apple官方也提供方法，讓使用者直接找出手機裡的「容量大戶」。Threads有網友發現iPhone容量快滿後，嘗試將部分App完整刪除、再從App Store重新下載，竟可釋放接近100GB空間。當時也有其他網友分享，曾遇過YouTube單一App累積到20GB，刪除重裝後才恢復正常；也有人表示，Facebook、Instagram等經常使用的App，也曾靠類似方式騰出空間。與其把所有App全部刪掉重裝，最快的方法其實是先揪出到底誰最占空間。，iPhone會依照各App使用的容量列出清單，使用者可以直接查看哪些App占用最多空間，再決定是否處理。Apple也指出，當儲存空間不足時，iOS會自行移除部分可以再次下載、或目前不需要的項目，例如暫存檔案，藉此釋放空間。不過，進入iPhone儲存空間後，會看到「卸載App」與「刪除App」兩個選項，兩者並不相同。Apple說明，「卸載App」只會移除App程式本身，原本的文件與資料仍會保留，日後重新下載後可繼續使用；「刪除App」則會連同App以及相關資料一起移除。尤其是天天使用的LINE，不建議為了清容量直接跟著刪App。如果只是LINE占用空間愈來愈大，官方其實已內建清除功能，可從「LINE主頁→設定→聊天→刪除資料」，在「快取」欄位選擇「清除」。LINE官方強調，刪除快取資料不會刪除聊天記錄，如果只是想替手機瘦身，可以先從快取下手。若還是占用太多容量，也能進入「依聊天室刪除資料」，LINE會依照占用空間大小排列聊天室，使用者可針對特別肥大的聊天室清除不需要的照片、影片或其他資料，LINE也特別提醒，聊天室內的資料一旦刪除就無法復原，操作前要先確認哪些內容需要保留。