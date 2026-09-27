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▲CITY CAFE厚乳拿鐵特大杯買2送2。（圖／業者提供）

▲CITY CAFE濃萃美式特大杯買2送2。（圖／業者提供）

▲黑松FIN好菌補給飲、蘇打餅乾買2送2。（圖／業者提供）

▲Asahi生啤酒350cc 買2送1。（圖／業者提供）

2026愛知・名古屋亞運棒球銅牌戰，中華成棒隊今（27）日終場以5:1擊退中國隊，繼2018年雅加達亞運後再度摘下銅牌，收下隊史第4面亞運棒球銅牌！7-11慶祝台灣英雄奮戰到底、守住勝利，宣布9月28日至9月29日限時兩天回饋，CITY CAFE、黑松FIN好菌補給飲、盛香珍零食等多項商品買2送2，另有Asahi生啤酒買2送1，球迷別錯過。7-11表示，感謝台灣英雄奮戰到最後，守住最後勝利，為台灣再添一面棒球銅牌！全台7-11周一、周二（9月28日、29日）限時兩天優惠回饋：在9月28日、29日持DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享上述優惠，以上好康不得與其他優惠併用，商品種類與數量以各門市實際可販售數量為準。