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▲「記憶的旅途」活動將於10月2日（五）～11月1日（日）期間舉辦。（圖／IG@pokemon_taiwan）

寶可夢中心10月首波新品！甲賀忍蛙、仙子伊布ex卡包來了

■台灣寶可夢中心10月新商品清單

▲台北寶可夢中心「記憶的旅途」活動的「冒險紀念證」分為3種款式。（圖／IG@pokemon_taiwan）

記憶的旅途活動10月開跑！30週年冒險紀念證領取教學

▲官方公布了冒險地圖詳細地點，都位於信義區新光三越多棟建築內，有許多寶可夢的全新30週年打卡景點。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲「記憶的旅途」活動冒險地圖。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲「記憶的旅途」活動期間內，只要在台北寶可夢中心消費滿300元，即可獲得原創圓形扇。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心10月入店整理券發放實施日期

▲台北寶可夢中心「記憶的旅途」活動行事曆。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）10月又有超強新品與特殊活動開跑！寶可夢台灣官方表示，台北寶可夢中心將於10月1日發售寶可夢集換式卡牌遊戲 超級進化 30th CELEBRATION特別組合，同時將於10月2日展開「記憶的旅途」活動，期間內只要完成指定冒險任務，就可以拿到台北寶可夢中心LOGO版本的「30週年獎牌」，完整冒險紀念證地圖攻略教學也將在本文列出。台北寶可夢中心近期公布，將於10月1日（四）發售超級進化 30th CELEBRATION特別組合（甲賀忍蛙ex＆路卡利歐 / 仙子伊布ex＆阿羅拉椰蛋樹）寶可夢集換式卡牌遊戲之卡包。這個特殊卡包，後續也將於「Pokémon Center POP-UP STORE」登場，10月8日（四）在新光三越台中中港店，11月13日（五）輪到新光三越高雄左營店，最後壓軸在11月26日（四）於新光三越台南新天地上架。台灣寶可夢官方也表示，將於10月2日（五）～11月1日（日）這期間舉辦「記憶的旅途」活動，跟著台北寶可夢中心一起回憶你記憶中的旅途，最重要的冒險活動部分，只要在活動期間前往指定地點完成打卡拍照，並上傳到IG、臉書、Threads，標記 #寶可夢中心台北或 #Pokémon Center TAIPEI，就能獲得一張「冒險紀念證」。「冒險紀念證」還分為3種款式，第一階段10月2日至11日可以拿到第三世代前的御三家圖樣，第二階段10月12日至23日則是第四世代至第六世代的御三家，最後第三階段10月24日至11月1日則是第七世代至第九世代御三家。冒險地圖部分，官方也公布了詳細地點，都位於信義區新光三越多棟建築間，有許多寶可夢的全新30週年打卡景點，第一階段都在A11，第二階段則在A9、A8，第三階段則分布較散，要跑A11、A8、A4三個定點打卡。至於台北寶可夢中心LOGO版本的「30週年獎牌」領取方式，只要Pokémon HOME手機版本就能領取到。且「記憶的旅途」活動期間內，只要在台北寶可夢中心消費滿300元，即可獲得原創圓形扇。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。