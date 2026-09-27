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台灣好手正面碰頭 學姐李宛庭晉級決賽

金牌戰不敵烏茲別克名將 李宛庭仍收下銀牌

中華隊克拉術女將李宛庭今（27）日女子57公斤級4強戰擊敗另一名台灣好手王品淳，霸氣挺進金牌戰，中華隊已經確定收下2面獎牌，李宛庭將要碰上烏茲別克好手艾格諾娃（Ibodatkhon Agojonova），若奪金將是中華隊代表團本屆亞運第3面金牌，可惜最終0：3吞敗，仍為中華隊收下1銀1銅。李宛庭、王品淳於克拉術57公斤級雙雙闖進4強並正面碰頭，確定為中華隊至少奪下1銀1銅，最終李宛庭10：0擊敗王品淳，代替同胞拿到金牌戰門票，王品淳則確定收下1面銅牌。李宛庭金牌戰交手烏茲別克名將艾格諾娃，開局以0：3陷入落後，後續多次進攻並未獲裁判青睞，抗議對手消極進攻也無果，最終就以0：3些微差距輸掉，但仍幫中華隊再度進帳一面銀牌。克拉術本日賽程結束，中華隊靠李宛庭銀牌、王品淳銅牌，單日進帳2面獎牌。