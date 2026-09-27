我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聯盟季後賽將在9/30日開打。（圖／取自MLB X）

10支球隊已確認晉級季後賽

聯盟 分區冠軍（種子順位） 外卡晉級球隊（種子順位） 美國聯盟 (AL) 光芒（東區／第1種子） 守護者（中區／第2種子） 未定（西區／第3種子） 洋基（外卡1／第4種子） 紅襪（外卡2／第5種子） 白襪（外卡3／第6種子） 國家聯盟 (NL) 釀酒人（中區／第1種子） 道奇（西區／第2種子） 勇士（東區／第3種子） 教士（外卡1／第4種子） 小熊（外卡2／第5種子） 未定（外卡3／第6種子）

1. 美聯西區王座之爭：太空人 vs. 遊騎兵

2. 國聯最後外卡之爭：費城人 vs. 響尾蛇

2026大聯盟季後賽完整賽程表

日期 美國聯盟（AL） 國家聯盟（NL） 9月30日 第1戰（NBC相關平台） 第1戰（NBC相關平台） 10月1日 第2戰（NBC相關平台） 第2戰（NBC相關平台） 10月2日 第3戰*（NBC相關平台） 第3戰*（NBC相關平台）

日期 美國聯盟分區系列賽（ALDS） 國家聯盟分區系列賽（NLDS） 10月4日 第1戰（TBS/truTV/HBOMax） 第1戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月5日 無賽程 第2戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月6日 第2戰（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程 10月7日 無賽程 第3戰（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月8日 第3戰（TBS/truTV/HBOMax） 第4戰*（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月9日 第4戰*（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程 10月10日 無賽程 第5戰*（Fox/FS1/FoxDeportes） 10月11日 第5戰*（TBS/truTV/HBOMax） 無賽程

日期 美國聯盟冠軍賽（ALCS） 國家聯盟冠軍賽（NLCS） 10月12日 無賽程 第1戰 10月13日 第1戰 第2戰 10月14日 第2戰 無賽程 10月15日 無賽程 第3戰 10月16日 第3戰 第4戰 10月17日 第4戰 第5戰* 10月18日 第5戰* 無賽程 10月19日 無賽程 第6戰* 10月20日 第6戰* 第7戰* 10月21日 第7戰* 無賽程

日期 世界大賽賽程（轉播平台：Fox/FoxDeportes） 備註說明 10月24日 第1戰 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 10月25日 第2戰 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 10月26日 休兵移動日 10月27日 第3戰 10月28日 第4戰 10月29日 第5戰* 10月30日 休兵移動日* 10月31日 第6戰* 由例行賽戰績較佳球隊擔任主場 11月1日 第7戰* 美國萬聖節當晚，由例行賽戰績較佳球隊擔任主場

美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入最後一天（9月27日），2026年季後賽的12張門票中，已有10支球隊確定晉級。目前僅剩下美國聯盟西區冠軍，要由德州遊騎兵和休士頓太空人來爭；以及國家聯盟最後一張外卡席次究竟屬於費城費城人還是亞利桑那響尾蛇，還留有懸念。各隊將在今日的最終戰全力拚搏，決定季後賽的最終對戰版圖。《NOWNEWS》也將整理目前晉級形勢，以及剩下球隊最後一戰封王以及取得外卡條件提供給讀者參考。目前美聯與國聯的大部分種子順位皆已底定。自2022年起，大聯盟取消了「加賽（Tiebreaker games）」制度，若球隊戰績相同，將直接比對雙方例行賽的對戰成績來決定排名。太空人與遊騎兵目前戰績並列第一，但太空人握有例行賽對戰優勢（Tiebreaker）。▪️ 遊騎兵封王條件： 今日必須擊敗雙城隊，且太空人輸給運動家隊。▪️ 太空人封王條件： 只要今日贏球，或是遊騎兵輸球，太空人就能拿下美西冠軍。落敗的一方則將落入外卡。費城人目前領先響尾蛇1場勝差，但響尾蛇握有對戰優勢。▪️ 費城人晉級條件： 只要今日贏球，或響尾蛇輸球，費城人就能搶下國聯第6種子。▪️ 響尾蛇晉級條件： 今日必須擊敗教士隊，且費城人輸給光芒隊。如此一來雙方戰績平手，響尾蛇將憑藉對戰優勢擠下費城人晉級。明日攸關晉級的關鍵賽程（台灣時間9/28凌晨3點後開打）：▪️ 休士頓太空人 @ 奧克蘭運動家▪️ 坦帕灣光芒 @ 費城費城人▪️ 亞利桑那響尾蛇 @ 聖地牙哥教士▪️ 德州遊騎兵 @ 明尼蘇達雙城總共12支球隊晉級。美國聯盟（AL）與國家聯盟（NL）各有6支球隊參賽，包含3支分區冠軍與3支外卡球隊。洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。根據最新報導，道奇隊在過去兩季已完成二連霸，今年將挑戰史詩級的三連霸霸業。在先前的賽事中，道奇隊曾靠著泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）的關鍵救援與雙殺守備淘汰多倫多藍鳥（Toronto Blue Jays）挺進下一輪。各聯盟晉級的6支球隊將依據例行賽勝率被列為1至6號種子。1號與2號種子： 各聯盟勝率最高的兩支分區冠軍，首輪輪空，直接保送晉級「分區系列賽」。3號種子： 勝率排在第3名的分區冠軍。4、5、6號種子： 各聯盟未封王球隊中勝率最高的三支「外卡」球隊。外卡系列賽（Wild Card Series）採取「三戰兩勝制」，且在短短三天內打完，沒有移動休息日。對戰組合為：3號種子對決6號種子、4號種子對決5號種子。最關鍵的優勢在於，三場比賽全數由高順位種子球隊擔任主場。過去當兩支球隊在例行賽162場打完後勝率完全相同時，大聯盟會安排加賽一場「第163場比賽」來決定分區冠軍或晉級資格。但隨著季後賽擴編至12隊，此制度已正式走入歷史。現在所有平手僵局皆直接透過數學公式判定，第一順位的決勝條件為兩隊的「例行賽對戰紀錄」。分區系列賽（DS）： 五戰三勝制，主客場採2-2-1制。高順位種子球隊（1、2號種子）擁有第1、第2及第5戰的主場優勢。聯盟冠軍系列賽（CS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。高順位種子擁有第1、第2及第6、第7戰的主場優勢。世界大賽（WS）： 七戰四勝制，主客場採2-3-2制。主場優勢不再看種子順位，而是由「例行賽戰績較佳」的球隊取得第1、第2及第6、第7戰的絕對主場優勢。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。