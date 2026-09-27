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泰國曼谷地區近日爆發持續性豪雨，全曼谷50個行政區一度全數進入災難警戒狀態，其中廊曼國際機場（Don Mueang Airport）與周邊區域更傳出嚴重積水災情，機場南側滑行道（Taxiway）遭雨水大舉入侵，現場拍攝畫面顯示，機場停機坪儼然變成一片汪洋景象，災情相當驚人。不僅如此，就連鄰近的泰國空軍第6飛行翼基地（Wing 6 Don Mueang）也未能倖免，同樣傳出淹水災情。根據khaosod與臉書粉專「Sai Mai Tong Rod」報導，廊曼國際機場表示，由於連日暴雨不斷，大量積水湧入機場南側滑行道區域。機場方面已連夜通知各航空公司，暫時避開受影響路段，同時全力動員技術人員與抽水機，展開24小時全天候抽水作業。不過由於曼谷市政府尚未調降機場周邊邦布瓦運河（Klong Bang Bua）、二號運河及普雷姆普拉查貢運河的水位，導致整體排水進度相當緩慢，積水情況短時間內難以完全消退。此外，位於廊曼的泰國空軍第6飛行翼基地，同樣傳出嚴重水情，包括軍機停機坪以及貴賓招待所周邊區域，皆已出現明顯積水現象，軍方設施也難逃這波豪雨衝擊。面對日益嚴峻的積水情況，廊曼機場官方緊急發布通告示警，受強降雨影響，機場第3、5、6及7號進出通道，已出現約10公分高的積水，導致周邊聯外道路陷入嚴重交通堵塞，車陣動彈不得。部分積水情況甚至已開始蔓延至停機坪，以及旅客航廈前方部分區域，情況相當緊急。儘管如此，機場官方仍強調，目前所有班機起降作業均維持正常運作，並未因此取消或延誤任何航班時刻。不過為避免旅客耽誤既定行程，當局強烈建議所有搭機旅客務必提早出發，比原訂時間提前動身前往機場，才能預留足夠緩衝時間應對交通壅塞狀況。針對交通疏運部分，機場官方也提出具體替代方案，建議自行駕車的旅客儘量改道使用收費高架道路，直接前往機場，避開淹水嚴重的地面聯外道路；至於其他旅客，則建議善用大眾運輸系統，可搭乘捷運紅線至廊曼站，再經由行人天橋直接步入航廈內，全程不必涉水通行，藉此降低受積水影響、延誤登機時間的風險。