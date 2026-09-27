腎臟病早期往往沒有明顯症狀，等到出現不適才就醫，腎功能可能已經明顯下降。腎臟科醫師洪永祥分享行醫25年來在診間、洗腎室聽過的患者後悔心聲，整理出「護腎後悔10大名句」，從不愛喝水、亂吃中草藥、自行停藥、長期吃止痛藥，到健檢紅字卻拖著不處理都有，其中高居第1名更是現代人常見的「工作太忙，等忙完再去抽血」，醫師提醒，別讓一次次拖延，錯過及早發現、追蹤與處理腎臟問題的機會。
腎臟病最怕「沒感覺」！醫師揭洗腎前10大後悔排行
腎臟科醫師洪永祥表示，「洪醫師，早知道當初要是…現在就不會…」這句話，在他當了25年腎臟科醫師，這些後悔莫及的話真的聽過太多次。除了少數病情進展猛烈的急性腎損傷外，他指出，多數慢性腎衰竭通常是腎臟經歷20年至30年長期持續破壞後，才逐漸走到洗腎階段。
洪永祥認為，最令人痛心的並不是腎臟病不能處理，而是發現得太晚，來不及治療，他特地整理出自己25年診間經驗中聽過，最令人傷感的「護腎後悔十大名句」。
🟡第10名：「因為喝水會一直上廁所，我不喜歡喝水」
洪永祥提醒，長期水分攝取不足，可能增加泌尿道感染、結石等問題的風險。因此，不能因為不喜歡頻繁上廁所，就長期刻意減少水分攝取。
🟡第9名：「聽說這個中草藥偏方很補腎，我就一直吃」
不明成分的中草藥或偏方可能存在腎毒性，不能因為標榜「天然」，就直接認定一定安全，若要使用中草藥或相關產品，應先了解成分及風險，避免自行長期服用。
🟡第8名：「西藥會傷腎，所以我自己把血糖血壓藥停了」
「西藥會傷腎」並不是自行停藥的理由，洪永祥指出，長期血壓、血糖控制不佳，本身就可能持續傷害腎臟血管，因此若對藥物有疑慮，應與醫師討論，而不是自行停藥。
🟡第7名：「這止痛藥超有效，頭痛就吃一顆！」
洪永祥提醒，部分非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）若長期或不當使用，可能影響腎臟血流並增加急性腎損傷風險。不過，這並不代表止痛藥完全不能使用，而是應避免自行長期、過量服用。
🟡第6名：「外面廁所髒，我都忍尿，回家再上比較方便」
偶爾憋尿通常不會直接導致腎臟受損，但洪永祥提醒，如果長期忍尿，同時出現排尿困難或反覆泌尿道感染，就應進一步找出原因，不要一味忍耐。
🟡第5名：「手搖飲也是水啊！」
飲料不能完全等同於白開水，尤其高糖飲品容易增加糖分與熱量攝取，長期可能與肥胖、代謝異常及高尿酸血症等問題有關。與其把手搖飲當成日常主要水分來源，更應留意整體飲食與飲水習慣。
🟡第4名：「吃鹹一點而已，多喝水就好了」
「多喝幾杯水」並不能抵消高鈉飲食，洪永祥指出，鈉攝取過多可能增加血壓，也會增加腎臟處理鈉的負擔，因此日常飲食仍應留意鹽分攝取。
🟡第3名：「健檢紅字每年都有，但我完全沒感覺，再觀察一年看看」
洪永祥認為，這是相當危險的心態，慢性腎臟病早期往往沒有明顯症狀，不能因為身體沒有不舒服，就認定腎臟沒有問題。尿蛋白、血清肌酸酐及估算腎絲球過濾率（eGFR）等檢查，都可能成為及早發現腎臟問題的重要警訊。
🟡第2名：「如果我早點睡，是不是就不用洗腎？」
這句話，洪永祥表示自己真的聽過很多次，當腎功能已經嚴重下降後，患者才回頭檢視過去的生活習慣與健康問題。不過，是否需要洗腎涉及腎臟疾病原因、腎功能程度及整體病況，不能單以早睡與否判斷。
🟡第1名「工作太忙，等忙完這陣子再去抽血！」很多人都在拖
洪永祥直言，這是自己行醫25年來最常聽到的後悔之一，許多人因為工作忙碌，一次次告訴自己「等忙完再檢查」，卻在不斷延後的過程中錯過及早發現問題的時機。
他提醒，腎臟疾病最容易被忽略的地方，就是腎功能在早期下降時，很多人根本沒有明顯感覺，因此不要等到身體出現症狀才開始注意腎臟健康。若健檢已出現異常，或本身有相關風險因素，應依醫師建議進一步檢查與追蹤，不要因為「最近太忙」一再拖延。
腎臟出問題不一定會痛！醫師：健檢紅字別只想著「再等等」
腎臟病早期可能沒有明顯症狀，因此定期健康檢查及針對異常數值進一步追蹤相當重要，洪永祥也呼籲，若健檢已經出現異常，不要單純因為「沒有感覺」就忽略，及早確認原因、持續追蹤，才有機會避免問題一路拖到腎功能嚴重下降。
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腎臟科醫師洪永祥表示，「洪醫師，早知道當初要是…現在就不會…」這句話，在他當了25年腎臟科醫師，這些後悔莫及的話真的聽過太多次。除了少數病情進展猛烈的急性腎損傷外，他指出，多數慢性腎衰竭通常是腎臟經歷20年至30年長期持續破壞後，才逐漸走到洗腎階段。
洪永祥認為，最令人痛心的並不是腎臟病不能處理，而是發現得太晚，來不及治療，他特地整理出自己25年診間經驗中聽過，最令人傷感的「護腎後悔十大名句」。
🟡第10名：「因為喝水會一直上廁所，我不喜歡喝水」
洪永祥提醒，長期水分攝取不足，可能增加泌尿道感染、結石等問題的風險。因此，不能因為不喜歡頻繁上廁所，就長期刻意減少水分攝取。
🟡第9名：「聽說這個中草藥偏方很補腎，我就一直吃」
不明成分的中草藥或偏方可能存在腎毒性，不能因為標榜「天然」，就直接認定一定安全，若要使用中草藥或相關產品，應先了解成分及風險，避免自行長期服用。
🟡第8名：「西藥會傷腎，所以我自己把血糖血壓藥停了」
「西藥會傷腎」並不是自行停藥的理由，洪永祥指出，長期血壓、血糖控制不佳，本身就可能持續傷害腎臟血管，因此若對藥物有疑慮，應與醫師討論，而不是自行停藥。
🟡第7名：「這止痛藥超有效，頭痛就吃一顆！」
洪永祥提醒，部分非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）若長期或不當使用，可能影響腎臟血流並增加急性腎損傷風險。不過，這並不代表止痛藥完全不能使用，而是應避免自行長期、過量服用。
🟡第6名：「外面廁所髒，我都忍尿，回家再上比較方便」
偶爾憋尿通常不會直接導致腎臟受損，但洪永祥提醒，如果長期忍尿，同時出現排尿困難或反覆泌尿道感染，就應進一步找出原因，不要一味忍耐。
🟡第5名：「手搖飲也是水啊！」
飲料不能完全等同於白開水，尤其高糖飲品容易增加糖分與熱量攝取，長期可能與肥胖、代謝異常及高尿酸血症等問題有關。與其把手搖飲當成日常主要水分來源，更應留意整體飲食與飲水習慣。
🟡第4名：「吃鹹一點而已，多喝水就好了」
「多喝幾杯水」並不能抵消高鈉飲食，洪永祥指出，鈉攝取過多可能增加血壓，也會增加腎臟處理鈉的負擔，因此日常飲食仍應留意鹽分攝取。
🟡第3名：「健檢紅字每年都有，但我完全沒感覺，再觀察一年看看」
洪永祥認為，這是相當危險的心態，慢性腎臟病早期往往沒有明顯症狀，不能因為身體沒有不舒服，就認定腎臟沒有問題。尿蛋白、血清肌酸酐及估算腎絲球過濾率（eGFR）等檢查，都可能成為及早發現腎臟問題的重要警訊。
🟡第2名：「如果我早點睡，是不是就不用洗腎？」
這句話，洪永祥表示自己真的聽過很多次，當腎功能已經嚴重下降後，患者才回頭檢視過去的生活習慣與健康問題。不過，是否需要洗腎涉及腎臟疾病原因、腎功能程度及整體病況，不能單以早睡與否判斷。
🟡第1名「工作太忙，等忙完這陣子再去抽血！」很多人都在拖
洪永祥直言，這是自己行醫25年來最常聽到的後悔之一，許多人因為工作忙碌，一次次告訴自己「等忙完再檢查」，卻在不斷延後的過程中錯過及早發現問題的時機。
他提醒，腎臟疾病最容易被忽略的地方，就是腎功能在早期下降時，很多人根本沒有明顯感覺，因此不要等到身體出現症狀才開始注意腎臟健康。若健檢已出現異常，或本身有相關風險因素，應依醫師建議進一步檢查與追蹤，不要因為「最近太忙」一再拖延。
腎臟出問題不一定會痛！醫師：健檢紅字別只想著「再等等」
腎臟病早期可能沒有明顯症狀，因此定期健康檢查及針對異常數值進一步追蹤相當重要，洪永祥也呼籲，若健檢已經出現異常，不要單純因為「沒有感覺」就忽略，及早確認原因、持續追蹤，才有機會避免問題一路拖到腎功能嚴重下降。