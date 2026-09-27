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2026年愛知・名古屋亞運桌球賽場上，中國男隊再度遭遇重挫！繼日前男團決賽以2：3不敵日本、痛失9連霸後，昨（26）日進行的男雙準決賽中，中國組合溫瑞博與向鵬在總局數3：1領先、第5局更是取得9：3絕對優勢的情況下，最終竟遭日本組合張本智和與篠塚大登連趕3局大逆轉，最終以3：4落敗。賽後，中國男隊主教練王皓在關鍵時刻的「謎之暫停」引發球迷猛烈砲轟。這場中日對決，溫瑞博與向鵬開局勢如破竹，前4局打完以3：1取得聽牌優勢，第4局甚至打出懸殊的11：1。進入關鍵的第5局，中國組合延續火燙手感，迅速取得9比3的大幅領先。然而，就在距離勝利僅差2分之際，主帥王皓卻做出了令人費解的決定——喊出暫停。這個暫停並未穩住中國隊的勝果，反而打斷了溫瑞博與向鵬的進攻節奏；暫停過後，原本手感發燙的中國組合彷彿「斷了電」，而日本隊則趁機重整旗鼓。張本智和與篠塚大登趁著對手陣腳大亂，竟打出一波9：1的瘋狂攻勢，以12：10逆轉拿下第5局。遭到超級大逆轉的中國組合心態徹底崩盤，日本隊則士氣大振。隨後兩局，日本組合勢如破竹，以11：7與11：4輕鬆拿下，最終以4：3完成不可思議的逆轉勝，將中國隊踢出金牌戰，無緣與另一組中國組合林詩棟與黃友政會師決賽。中國連兩屆在男雙賽事遭到重大逆轉，上一屆杭州亞運男雙八強戰，林高遠／梁靖崑在先贏兩局的情況下，被我國林昀儒／莊智淵給逆轉，無緣獎牌。而且同樣是在決勝局4：7落後下中國喊出暫停，回來後被11：8逆轉。這場戲劇性的敗仗讓中國球迷無法接受。賽後社群上一些球迷將矛頭直指教練王皓，痛批他在自家球員氣勢最旺時叫暫停是葬送比賽的關鍵。也有人認為溫瑞博在男團和男雙賽事都出現心態不穩的問題，國家隊前途可能要打上問號。